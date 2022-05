AMD:s sockel AM4 har varit en minst sagt långlivad historia, där denna har hängt med i över fem år och varit hem till hela fem processorarkitekturer under sin levnadstid. Under hösten når dock trotjänaren vägs ände i samband med att företaget introducerar Ryzen 7000-familjens processorer, vilka med PCI Express 5.0- och DDR5-stöd kräver den nya sockeln AM5. Under Computex 2022 avslöjar nu AMD mer detaljer om både sockeln och de kommande moderkortsstyrkretsarna.

Övergången till sockel AM5 innebär slopandet av traditionella PGA (pin grid array) till fördel för LGA (land grid array), där kontaktpinnarna flyttas från processorn till processorsockeln. Sockel AM5 består av totalt 1 718 kontaktpinnar, det vill säga nästan 30 procent fler än hos AM4. Det ökade antalet pinnar är en nödvändighet för implementationen av minnesstandarden DDR5 samt höghastighetsgränssnittet PCI Express 5.0, samtidigt som sockeln ska kunna ge ökad effektleverans till de kommande processorerna med TDP-värden upp till 170 W.

En punkt AMD trycker hårt på är att de lagt mycket krut på att hålla dimensionerna på den nya sockeln och tillhörande processorerna likvärdiga med sockel AM4. Genom att göra detta kan de bibehålla kylarkompatibilitet med tidigare AM4-anpassade modeller, vilket innebär att det inte behövs några nya monteringsanordningar från kylartillverkarna.

Sockel AM5 kan tillhandahålla totalt 24 stycken PCI Express 5.0-banor direkt från processorn, där utnyttjandet av dessa varierar beroende på styrkrets samt designval från moderkortstillverkarna. Vidare syns stöd för upp till 14 stycken USB 3.2 Gen 2-portar samtidigt som trådlös anslutning via Wifi 6E kommer att vara en vanlig syn på många moderkortsmodeller. Med Ryzen 7000 introduceras integrerad RDNA 2-grafik, och för det ändamålet finns det möjlighet att implementera upp till fyra stycken Displayport 2.0 alternativt HDMI 2.1-portar.

Tillsammans med den nya sockeln introducerar AMD tre färska styrkretsar – X670 Extreme, X670 samt B650. X670 Extreme tar plats i toppsegmentet och erbjuder absolut flest anslutningsmöjligheter för PCI Express 5.0. Moderkort med denna styrkrets tillhandahåller PCI Express 5.0-banor till både den primära och sekundära PCI Express-porten för grafikkort, samt en av M.2-portarna för lagring. Dessa moderkort ska även vara de som mest krut har lagts på sett till spänningsregleringen för ökad potential vid överklockning.

Härnäst ser vi styrkretsen X670, vilken erbjuder PCI Express 5.0-banor till den primära PCI Express-porten för grafikkort samt en M.2-plats. Nämnvärt här är att det är valfritt för moderkortstillverkaren att konfigurera den primära PCI Express-porten på moderkortet med PCI Express 5.0-stöd, och vissa av kostnadsmässiga skäl kommer att välja att köra PCI Express 4.0 istället.

Slutligen har vi den mer prisvärda lösningen B650, vilken även den erbjuder PCI Express 5.0-stöd men dock endast för en av M.2-platserna för lagring. De vanliga PCI Express-portarna för grafikkort samt ytterligare instickskort är här begränsade till PCI Express 4.0.

Under presskonferensen meddelade även AMD att de arbetar tillsammans med flertalet SSD-tillverkare med att ta fram PCI Express 5.0-baserade NVME-enheter till höstens lansering av Ryzen 7000. En av dessa är Phison, vars senaste generations lagringskontroller väntas ta plats i enheter från tillverkare som Corsair, MSI, Asus och Gigabyte. Enligt AMD ska de nya lagringsenheterna kunna erbjuda 60 procent högre sekventiell läshastighet tack vare övergången till PCI Express 5.0.

Uppslutningen bakom den nya AM5-sockeln och de färska styrkretsarna ska enligt AMD bli stark från moderkortstillverkarnas sida. Under presentationen avtäcktes flaggskeppsmodeller från Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte och MSI med styrkretsen X670 Extreme, och mer detaljer om dessa lär avtäckas under de närmaste dagarna när Computex 2022 drar igång på allvar.