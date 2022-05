I samband med Computex presenterade AMD nya plattformen Mendocino, vilket handlade om en systemkrets med Zen 2-processor och RDNA 2-grafik. Kretsen är tillverkad i 6nm-procedur, vilket gör den liten och nätt för användnings i tunna och relativt billiga bärbara datorer senare i år. Tunna bärbara till lägre pris är dock inte det enda användningsområdet för Mendocino, då Ayaneo presenterat en ny handhållen enhet som drivs av kretsen.

Ayaneo Air Plus heter det senaste tillskottet och utöver Mendocino-krets ska enheten utrustas med en 6 tum stor OLED-panel med 1080p-upplösning. Utöver detta bestyckas Air Plus med en utbytbar M.2 2280-SSD som kan ackompanjeras av Micro SD-kort. Ayaneo Air Plus kör företagets egenutvecklade Ayaneo OS, men har även stöd för Windows och Linux, inklusive Steam OS.

Företaget är i övrigt tystlåtna när det kommer till specifikationer. Det har tidigare spekulerats att Mendocino ska erbjuda samma prestandanivå som Steam Decks specialdesignade Aerith-krets, som utöver samma fyra processorkärnor har en RDNA 2-baserad grafikdel med åtta beräkningsenheter. Ny information pekar dock mot att Mendocino endast huserar två beräkningsenheter, vilket skulle innebära ett betydande prestandatapp i jämförelse med Steam Deck.

Designmässigt påminner Ayaneo Air Plus en hel del om Nintendo Switch OLED, både när det kommer till form och vikt. Ayaneo skryter bland annat med att både Nintendos handhållna hybridkonsol och Air Plus har en vikt på 420 gram. Därtill kommer konsolen med de knappar och spakar en modern spelkonsol väntas vara utrustad med 2022.

Specifikt när Ayaneo Air Plus lanseras är för tillfället okänt, men då AMD:s Mendocino-krets väntas anlända under fjärde kvartalet lär Air Plus dyka upp på marknaden som tidigast strax innan årsskiftet. Priset vändas landa på 289 dollar, vilket kan jämföras med Steam Decks startpris på 419 euro.

Känner du suget efter en handhållen speldator?