Sedan Apple började introducera sina egna streamingtjänster har de hittills landat på relativt låga månadspriser och för att konkurrera bland de existerande jättarna har långa gratisperioder skickats med på köpet med diverse produkter och tillbehör. Nu pekar bolaget på ökade licensavgifter när de skruvar upp priserna för första gången på flera år.

Bland de tjänster vars priser justeras i Sverige hittas Apple Music, Apple TV Plus samt Apple One. Både enskilda abonnemang och familjeabonnemang får prispåslag från 20 procent och uppåt. Störst procentuell ökning blir det för Apple TV Plus, som ökar priset med drygt 50 procent – från 59 kronor till 89 kronor.

Tjänst Tidigare pris Nytt pris Skillnad Apple Music (Personligt) 99 kronor 119 kronor 20% Apple Music (Familj) 149 kronor 189 kronor 27% Apple TV Plus 59 kronor 89 kronor 51% Apple One (Personligt) 155 kronor 199 kronor 28% Apple One (Familj) 199 kronor 249 kronor 25%

Med prisjusteringarna landar Apples tjänster i nivå med konkurrenterna. Exempelvis ligger både Disney+ och HBO Max på 89 kronor. Apple Music matchar Spotify vad gäller familjeabonnemang, medan den individuella varianten lägger sig en tia högre. Varken Apple Arcade eller Icloud-lagring ser några prisförändringar för närvarandet. Huruvida de justeras i framtiden återstår att se.