Uppdatering:

Under förmiddagen har Disney Plus mailat svenska prenumeranter och presenterat nya prenumerationsnivåer. Utöver Standard kommer streamingtjänsten erbjuda dyrare Premium-prenumeration samt reklamfinansierat abonnemang. Premium-prenumeranter får tillgång till videoström i högre upplösning, upp till 4K med HDR, Dolby Atmos-ljud samt upp till fyra samtidiga strömmar. Priset för Premium ligger på 119 kronor i månaden eller 1 190 kronor per år.

Det som tidigare erbjudits i vanliga abonnemanget, vilket varit det enda som funnits tillgängligt, finns nu endast i Premium-segmentet. Standard erbjuder från och med lanseringen i november 1080p-upplösning och två samtidiga strömmar. Är reklamfinansierat alternativ något du vill utforska finns även Standard med reklam. Det nya tillskottet ger prenumeranter samma strömupplevelse som standardabonnemanget, men kostar 59 kronor i månaden.

Hur Disney Plus ska hantera reklamvisning via tjänsten återstår att se. Netflixs lösning ger användare ungefär fyra minuters reklam varje timme och det vore inte helt oväntat om Disney Plus satsar på liknande system.

Originalartikel:

I samband med samtal med investerare berättade Disneys VD Bob Iger att företaget jobbar aktivt med en lösning för att stoppa lösenordsdelning. Enligt Iger ska användarvillkoren för Disneys streamingtjänst ändras innan årets slut för att bli tydligare med vad som gäller för kontodelning.

Specifikt vilka ändringar som kan komma är för tillfället okänt, men Iger gör det tydligt att Disney ser kontodelning som ett högt prioriterat problem som ska tas tag i under 2024. Vidare ser företaget stor potential för ökade intäkter i samband med ändringarna, men flaggar för att det finns en risk att ökad vinst inte syns förrän efter 2024.

Netflix har under året gjort en liknande satsning för att stoppa lösenordsdelning. Detta genom att begränsa tittare utanför prenumeranters hem att ta del av Netflix-innehåll, men erbjuder prenumeranter att lägga till extra användare för 49 kronor i månaden per extra användare. Möjligtvis går Disney en liknande väg med sin lösning.

Potentiell prishöjning

Vidare planerar Disney en prishöjning på prenumerationstjänsten i USA från 10,99 dollar till 13,99 dollar. I Sverige kostar Disney Plus 89 kronor i månaden och det finns för tillfället inga planer att ändra det regionala priset, men prishöjningen i USA kan ses som en fingervisning av vad som komma skall.

Vad betalar du för streamingtjänster i månaden?