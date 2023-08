Via bedrägeriannonser på sociala medier där det lockades med gratis prylar lyckades illasinnade lägga vantarna på personuppgifter som bland annat telefonnummer. I vintras gjorde Kalla Fakta en granskning där det uppdagades att telefonnummer insamlade via bedrägeriannonserna användes av stora företag som Vattenfall, C More och Hallon för försäljning.

Efter detta uppdagades lovade företagen förbättring i sina rutiner och avtal med företag som försett bolagen med personuppgifterna avbröts. Berättelsen hade kunnat vara över, men när det nummer Kalla Fakta hade skrivit in via bedrägeriannonserna aktiverades efter sommarledigheten ringde försäljare från Hallon upp igen, trots att företaget vid två tidigare tillfällen lovat att sluta använda sagda nummer.

Till Kalla Fakta pekar Lovisa van der Schoot, presstalesperson på Hallon, ut mänskliga faktorn som problemet.

Det är helt i strid med våra instruktioner och överenskommelser. Förklaringen vi har fått är att det här numret som fanns kvar sedan innan 2022 inte har raderats hos vår återförsäljare.

Utöver att än en gång se över sina processer har Hallon beslutat att avsluta samarbetet med företaget som försett Hallon med personuppgifterna. Vidare ska Hallon se över möjligheten för juridiska åtgärder.