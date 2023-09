Spelkonsoler utmärker sig på många plan genom sina exklusiva speltitlar och historiskt har tillverkare som Sony och Nintendo haft ett särskilt hårt grepp om sina spel. På senare tid har Sony ändrat kurs och nu meddelar de att ännu en stortitel paketeras om – år 2024 anländer Horizon Forbidden West till PC.

Beskedet är inte helt förvånande. När första delen i Horizon-sagan lanserades till PC år 2020 var succén snabbt ett faktum. Med en allt växande satsning på PC, som nyligen fått titlar som Ratchet & Clank: Rift Apart, Uncharted: Legacy of Thieves och The Last of Us, var det bara en tidsfråga innan pilbågsäventyret Horizon Forbidden West sällade sig till skaran.

Precis som i Horizon Zero Dawn utspelar sig berättelsen i ett framtida Nordamerika, men den här gången i de västra regionerna. Där letar huvudpersonen Aloy efter fler bitar i det pussel som är spelets post-apokalyptiska värld, möter nya robotfiender och tacklar utmaningar både i luften, på marken och under vattenytan.

Hittills saknas några systemkrav eller detaljer utöver att lanseringen sker tidigt år 2024. Bakom PC-portningen står Nixxes Software, som bland annat även arbetat med PC-versionen av Marvels Spider-Man Remastered. Vid lanseringen till PC blir det en "Complete Edition", vilket även inkluderar expansionen Burning Shores, som utspelar sig efter huvudberättelsen. '

Samma samlade utgåva anländer även till Playstation 5, redan den 5 oktober. Till PC är det antingen Steam eller Epic Games som gäller, men exakt lanseringsdatum återstår att se.