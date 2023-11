Efter Gamescom 2023 florerade det gott om rykten som gjorde gällande att Nintendo bakom stängda dörrar träffat utvalda utgivare och utvecklare. Bland annat ska hårdvara i klass med uppföljaren till Nintendo Switch ha presenterats för att visa vad den är kapabel till.

Dessa rykten skjuts nu ned av Nintendos ordförande Shuntaro Furukawa som uttalat sig i den japanska tidningen Mainichi.

Det florerar rykten, huvudsakligen på internet, som om det vore bekräftad information, men de stämmer helt enkelt inte – Shuntaro Furukawa, ordförande Nintendo

Ryktena gällande att den uppdaterade hårdvaran ska ha visats upp tillsammans med bland annat Matrix-demon för Unreal Engine 5 samt en förbättrad version av The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Detta verkar nu alltså ha varit osant om man ska tro Furukawas uttalande.

Exakt vad det är som försiggår bakom skynket hos den Kyoto-baserade speljätten är ännu oklart då Activision Blizzard-chefen Bobby Kotick ska ha fått förhandsinformation om Switch-uppföljaren under december 2022.

Ökad mängd läckor

Det har den senaste tiden börjat komma allt fler och allt mer precisa läckor kring bland annat systemkretsen och vad den är kapabel till. Det spekuleras friskt om att det är Nvidia-kretsen T239 som ligger till grund för den nya enheten från Nintendo.

Att det kommer en uppföljare till storsäljaren känns högst sannolikt då den sålt mer än 130 miljoner enheter men exakt när och i vilken form får framtiden helt enkelt utvisa.

Vad vill du se i nästa enhet från Nintendo? Far Shuntaro Furukawa med osanning? Är Super Mario överskattat? diskutera i tråden!