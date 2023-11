Nu finns ett nytt, unikt sätt att njuta av några av den tidiga PC-spelerans riktiga guldkorn. DOS_deck är en ny webbplats som kombinerar tre saker på ett nyskapande sätt: DOS-emulatorn Dosbox (portad till webbläsare i JS-DOS-projektet), ett spelbibliotek med i dagsläget 14 titlar samt handgjorda handkontrollinställningar för varje spel.

Både biblioteksgränssnittet – som uppenbarligen hämtar inspiration från Steam Deck – och spelen kan styras med tangentbord, handkontroll eller i vissa fall mus. Bland spelen ingår bland annat Warcraft Orcs & Humans, Syndicate, Doom, Command & Conquer och Wolfenstein 3D.

Tyvärr, men kanske inte så förvånande, är det med några få undantag inte fullständiga spel som ingår utan demon och sharewaretitlar som inte kan spelas hela vägen. Undantagen är One Must Fall 2097, The Black Cauldron och The Lost Vikings, som har släppts fria av rättighetsinnehavarna.

För den som får för sig att köra DOS_deck på en Steam Deck krävs lite mer pillande. Utvecklarna har en guide (klicka på About på sajten), och det handlar i korthet om att installera en webbläsare, ge den tillgång till handkontrollen och ställa in den att öppna DOS_deck i kioskläge.