De senaste kvartalens blodröda rapporter har inte bara berört datorer och hårdvara. Tidigare i år störtdök telefonleveranserna och slog i botten ordentligt, med de sämsta siffrorna på elva år. I en sammanställning från Counterpoint ser trenden nu ut att försiktigt vända.

I oktober vände bland annat siffrorna för så kallade sell-through volumes, det vill säga den andel av tillverkares leveranser till återförsäljare som sedan faktiskt sålts till slutkund. Där sågs en ökning om 5 procent ställt mot oktober år 2022. Det är den första månaden med positiv tillväxt sedan juni 2021.

Att vändningen hamnade just i oktober tillskrivs flera faktorer. Counterpoint pekar dels på ett uppsving i regionerna Indien, Afrika och Mellanöstern, där marknaden inte är riktigt lika mättad. Dels lyfter de Huaweis comeback i Kina. Sist men inte minst tillskrivs en del av ökningen att Apple lanserade Iphone 15-familjen i oktober, med säljstart kort efter.

Apples nya telefoner står för en viktig del av lyftet och att de anlände lite senare än vanligt är stor del i förklaringen till varför siffrorna stod still i september. Counterpoint väntar sig därtill fortsatt tillväxt under årets fjärde kvartal, för en sakta men stadig återhämtning under nästa år.