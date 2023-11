Sonos är en av få riktigt specialiserade elektroniktillverkarna som har överlevt och vuxit under det senaste årtiondet, trots direkt konkurrens från jättar som Google och Apple. Tack vare ett samarbete med Ikea har företagets ekosystem nått en bredare marknad, men Sonos har motstått frestelsen att bredda produktsortimentet utöver lanseringen av soundbar-högtalare för hemmabio.

Nu rapporterar dock Bloomberg att Sonos för första gången kan ge sig in på en annan marknad, även om det fortfarande handlar om ljud. Enligt Bloomberg planerar företaget nämligen att släppa sina första hörlurar under 2024. Tidningen påstår att Sonos har haft hörlurar under utveckling ändå sedan 2019, men dess ingenjörer och designers har inte varit nöjda och har flera gånger skrotat prototyper och börjat om från början.

Sonos vd Patrick Spence berättade nyligen att företaget är på väg att släppa produkter i en ny kategori.

– Förhållandena på marknaden är fortfarande en utmaning, men vi är i början av en flerårig produktcykel där vi räknar med att dra nytta av våra investeringar i forskning och utveckling. Den här cykeln börjar med vårt inträde på en ny mångmiljardmarknad, sade Patrick Spence i samband med företagets sista kvartalsrapport för räkenskapsåret 2023.

Hörlurarna kommer inte vara billiga med ett pris på ”uppåt 400 dollar” enligt Bloomberg. Lanseringen kan ske redan i april. Bloomberg påstår även att de kommer använda Sonos egna röstassistent och kan synka uppspelningen med företagets högtalare.