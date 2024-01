I november 1994 lanserade Blizzard Entertainment Warcraft: Orcs & Humans. Nu, 30 år senare, lever universumet vidare primärt i form av World of Warcraft och Hearthstone, samt delvis i kritiserade Warcraft III: Reforged. För att fira årsdagen är det dags att släppa lös de klassiska titlarna i grundutförandet och första spelet samt uppföljaren Warcraft II: Tides of Darkness finns nu tillgängliga via Blizzards butik Battle.net.

Utöver de två Warcraft-titlarna har Blizzard satsat mer på en retro-upplevelse genom att släppa originalversionen av Diablo i sin webbutik. Första Warcraft kan köpas för 6 euro, medan Warcraft II och Diablo kan köpas för 10 euro.

För det får du originalversionerna utan någon form av grafisk förbättring eller andra nymodigheter och ger dig en spelupplevelse som kanske får dig att fundera på att införskaffa en CRT-skärm för en äkta 90-talsupplevelse.

För att uppleva spelen behöver du ingen kraftfull dator. Minimikravet för Warcraft: Orcs & Humans är en processor på 1 GHz, grafikkort med DX9-stöd, 2 GB primärminne och 1 GB lagring. Enligt testredaktör Calle Vahlberg räcker det gott och väl med en modern mikrovågsugn för att spela.

Dags för Warcraft IV?

Med 30-årsdagen finns det ordentliga förhoppningar kring Warcrafts framtid, speciellt det klassiska strategiformatet. Det har ryktats om att ett fjärde Warcraft-spel ska vara på ingång de senaste åren, men Blizzard har hållit locket på någon potentiell uppföljare och har fokuserat mer på expansioner till Hearthstone och World of Warcraft.

Spelseriens 30-årsdag sker dock i samma veva som Blizzard anordnar sin stora spelfest Blizzcon och om en uppföljare till Warcraft är på ingång är det en lågoddsare att spelet presenteras då.

Ska du återvända till Warcraft: Orcs & Humans?