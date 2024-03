Sveriges 2G- och 3G-nät ska avvecklas till år 2025 och med det kommer en rad tekniska verktyg i vår vardag sluta att fungera. Bland dem är inbrottslarmen i våra hem som kan sluta fungera om de inte är kopplade till ett 4G-nät eller är anslutna till bredband.

Sverige är först i EU med den här övergången medan övriga länder ska avveckla sina nät 2029 eller 2030. Något som Pontus Lindström, näringspolitisk chef vid Säkerhetsföretagen, tycker att Sverige också borde gjort.

– Den här nedsläckningen görs för snabbt. Säkerhetsföretagen och våra medlemmar blev inte tillfrågade om konsekvenserna innan beslutet togs, säger han.

Säkerhetsföretagens medlemsföretag, som Verisure och Securitas, kontaktar de kunder som behöver byta till inbrottslarm med 4G-anslutning.

– Larm är något som vi ser att privatpersoner inte byter så ofta, man väljer helt enkelt en leverantör och är sedan nöjd med det. Det gör det svårt att sätta en siffra på antalet som påverkas, säger Pontus Lindström.

Securitas övergång

Securitas Home började 2022 med att endast leverera 4G-larm och kontaktar alla kunder som måste byta sin larmutrustning under lika lång tid. Securitas Home vet vilka kunder som måste göra övergången, exakt hur många de är vill inte bolaget uppge. Hittills har hälften av dem kontaktats och gjort bytet till 4G-larm.

– Det är ingen kund som blir bortglömd utan vi kommer ta kontakt och förklara vad problemet är. De flesta kunder känner redan till vad som ska hända, säger Mathias Nilsson, solution manager vid Securitas.

Beroende på kundens prenumerationstyp betalar de mellan 1 000 och 2 500 kronor för det nya larmet. Mathias Nilsson trycker även på att man bör ha larmkommunikation via både mobilnätet och sitt bredband för högre säkerhet.

– Det kan vara ett strömavbrott eller att din internetleverantör har problem. Då kommer larmet ändå skickas över till centralen via 4G som en redundans, säger Mathias Nilsson.

När de gamla näten sänder sina sista signaler

Ifall du fortfarande använder ett äldre larm efter det att 2G- och 3G-näten har sänt sina sista signaler kommer du få sämre redundans och därmed försämrat larmskydd.

– De kunder som har kopplat in bredband till sitt larm kommer egentligen inte märka av någonting men de blir av med redundansen att larmet kommunicerar både via bredbandet och via mobilnätet, säger Mathias Nilsson.