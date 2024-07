Telekombolaget Globalconnect har analyserat hur mycket data som konsumerats i olika delar av Sverige under de två första kvartalen 2024, och redovisar resultatet i ett pressmeddelande.

Datan baseras på analyser av fibernätet i omkring 500 000 hushåll i 20 län och talar sitt tydliga språk: personer boende i Västernorrlands län är med god marginal Sveriges främsta storsurfare.

Snittförbrukningen per hushåll i Västernorrlands län är 567 GB per månad, vilket är en bra bit över snittet på 450 GB per månad. Länet knep förstaplatsen med god marginal både under det första och andra kvartalet, medan Västra Götalands län tog andraplatsen under första kvartalet, för att trilla ner till femteplatsen under det andra.

Uppsala län hade en mer konsekvent dataförbrukning och placerade sig på tredje plats både under det första och andra kvartalet. Totalt surfades 2 693 GB data upp under årets första halva i Sverige.

Minst dataförbrukning i Kalmar län

Minst data förbrukas i Kalmar län, som har en genomsnittlig förbrukning på 325 GB per månad – 74 procent mindre än Västernorrlands län och 38 procent under rikssnittet.

Vad de regionala skillnaderna har att göra med spekulerar Globalconnect inte om. Inte heller ges det någon förklaring till statistiken som visar att hushåll som har lägenhet som boendeform i snitt förbrukade 21 procent mer data än motsvarande familjer i hus.