Trots att de har vuxit upp med internet som en fundamental del av livet, omgivna av digitala prylar och datorer av alla slag, visar det sig att Generation Z – ungdomar födda mellan ungefär 1997 och 2012 – är riktigt dåliga på att skriva på tangentbord. Det uppmärksammar Wall Street Journal, med statistik och intervjuer som visar att ”zoomers” i hög utsträckning inte har lärt sig maskinskrivning.

År 2000 fick 44 procent av amerikanska gymnasieelever undervisning i att skriva på tangentbord. 2019 var samma siffra 2,5 procent, och tidningens undersökning visar att det definitivt inte beror på att det inte behövs.

En lärare i Oklahoma City noterade att skolungdomar som fick varsin bärbar dator inte kunde skriva effektivt på dem, och arrangerade en tävling för att locka eleverna att öva och bli bättre. Resultaten från tävlingen visade hur illa det ligger till, men också vad lite träning kan göra. Genomsnittet bland eleverna var 13 ord per minut i början, men hade ökat till 25 ord per minut när tävlingen avslutades. Vinnaren låg på 91 ord per minut.

Många lärare förväntar sig att eleverna kommer lära sig av sig själva när de konstant använder olika enheter, visar en undersökning från Pew Research Center, vilket alltså inte verkar stämma. Bland skolever är det numera nästan lika vanligt att skriva på pekskärm som på tangentbord. Under våren 2024 skickades 39 procent av alla inlämningsuppgifter på skolplattformen Canvas in från telefoner eller surfplattor.