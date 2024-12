En ny rapport från Midia Research visar att spelare tillbringar mer tid på att tittar på spelrelaterat innehåll än att faktiskt spela.

Enligt rapporten ägnar spelare i genomsnitt 8,5 timmar per vecka åt att titta på streams eller spelvideor på Youtube och Twitch, medan de bara spenderar cirka 7,4 timmar per vecka på att faktiskt spela spelen. Data samlades in mellan 2023 och andra kvartalet 2024 från spelare i länder som Tyskland, Brasilien, Storbritannien och Sverige.

Rapporten förklarar att spelindustrin länge har haft en ömsesidig relation med videoplattformar, som fungerar som en marknadsföringskanal via kreatörer. Samtidigt står industrin inför utmaningar att öka intäkterna i framtiden.

En möjlig lösning är att spelstudios skapar egna videoplattformar för att skapa engagemang, men främst för att skapa en ny intäktskälla, enligt rapportens författare. Fredrik Eriksson, redaktör på FZ, har svårt att se hur spelstudios egna videoplattformar kan konkurrera med Youtube och Twitch.

– Kan de hitta lösningar innanför sina väggar kan det möjligen funka lokalt, men jag har svårt att se hur det ska bli särskilt stort utanför deras egna ekosystem, som på mobiler och datorer. Och skapar man en videoplattform vill man ju ha den på olika ställen, säger han.

Studien visar också att 24 procent av PC- och konsolspelare samt hela 48 procent av dem som gör köp inuti spel tittar på spelrelaterat innehåll minst en gång i månaden. Detta indikerar, enligt rapporten, att det finns en stor publik av potentiella tittare som utvecklare och distributörer kan nå.

