Snabbtest: Grafikkortsprestanda i Crysis Remastered

År 2007 släppte spelstudion Crytek titeln Crysis som under årens lopp fått ner de flesta datorer på sina knän. Mycket av tekniken bakom spelet hade inte skådats förut, och dåtidens komponenter, kämpade med att driva spelet med vettig bildfrekvens. Kort därefter myntades det nu legendariska uttrycket "But can it run Crysis?". Och än idag är originalet ett ytterst tungdrivet spel.

Nu, 13 år senare, står vi här igen med Crysis Remastered, vilket är utvecklat av Sabre Interactive med hjälp av Crytek, för att återigen svara på frågan: Can it run Crysis (Remastered)?

Komponenter i testsystemen

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i9-10900K @ 5,0 GHz Inet Moderkort Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z Royal

3 600 MHz, 16-16-16-36 G.Skill Grafikkort AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

AMD Radeon VII (16 GB)

AMD Radeon RX Vega 64 (8 GB)

AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition (11 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2070 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 Founders Edition (6 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti (11 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 970 Evo M.2, 1 TB

Samsung 860 Evo, 1 TB Samsung Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (2004)

I vanlig ordning snurrar vi upp redaktionens testbänkar för grafikkort med Intel Core i9-10900K under huven, vilken även har en lätt överklockning på 5 GHz över alla kärnor. Testslingan som används är från första uppdraget Contact över en tid på 55 sekunder, där bildfrekvensen fångas av mjukvaran CapframeX.

Prestanda vid olika detaljnivåer

Innan vi hoppar på de vanliga testerna är det värt att kika på alla förinställda detaljnivåer som finns i spelet. Totalt finns det fem olika lägen att välja på som går från Low, Medium, High, Very High och det väldigt passande Can it run Crysis? som då drar upp allt till 11. För detta ändamål lyfter vi in AMD:s Radeon RX 5700 samt Nvidias Geforce RTX 2060 – två modeller som ligger väldigt nära varandra prismässigt och därtill är mycket populära bland mellanklassens grafikkort.

Radeon RX 5700 (8 GB) 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Low 183/117 129/102 66/55 Medium 128/106 78/67 48/43 High 55/43 34/28 23/19 Very High 35/28 21/17 12/10 Can it run crysis? 30/23 25/21 12/11

Med detaljnivån i de två lägsta inställningarna får Radeon RX 5700 en rimlig bildfrekvens, även om det blir stora hopp mellan alla upplösningar. De allra tyngsta detaljnivåerna drar prestandan helt ned i botten, men skapar samtidigt även väldigt varierande resultat som inte riktigt borde stämma heller.

En snabb titt på belastningarna avslöjar vad som ställer till det med prestandan. Trots att processorn som används har 10 kärnor och 20 trådar använder spelet som oftast bara två av dessa, vilka då får jobba fullt ut för att hänga med grafikkort – och tyvärr misslyckas med detta på kuppen.

Med andra ord lider spelet av samma problem som det första Crysis i att det nästan är helt enkeltrådat. Några få funktioner ser ut att ha flyttat ut i en egen tråd och det är något bättre än 2007 års utgåva men det är inte på långa vägar i paritet med moderna spel.

Geforce RTX 2060 FE (6 GB) 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Low 172/116 112/88 57/47 Medium 120/98 74/62 44/37 High 59/45 39/33 23/19 Very High 42/36 26/23 15/13 Can it run crysis? 37/60 26/22 13/11

Vidare till Geforce RTX 2060 syns det ett liknande tema även här. En skillnad är att AMD-kortet är något starkare i lägre detaljnivåerna medan Geforce RTX 2060 lyckas klämma ut några extra bildrutor i de tyngre inställningarna. Däremot finns det heller ingen prestanda att prata om när allt ställs upp till högsta läget och vi kan verkligen inte rekommendera dessa detaljnivåer.

Prestandaskillnad med ray tracing

För att verkligen dra på med ögongodis har Crysis Remastered fått ray tracing, dock utanför DXR-katalogen och använder sig istället av bitar från Vulkan, samtidigt som resten av spelet körs med DirectX 11. Crysis Remastered använder då egenutvecklad ray tracing-implementation som simulerar hur ljusstrålarna träffar en yta och sedan studsar vidare till andra ytor.

På äldre Nvidia-produkter och AMD-baserade kort körs denna ray tracing helt på kortens vanliga shader-enheter medan den delvis hårdvaruaccelereras på Nvidias RTX-baserade kort. Lösningen är unik i sitt slag och eventuellt hade en regelrätt implementation av DirectX 12 med DXR kunnat erbjuda bättre prestanda på Nvidias RTX-serie.

Baserat på vilken färg en viss yta har kan strålarna påverka färgtonen i ett rum eller en liten närliggande yta. Tekniken kallas även för SVOGI (sparse voxel octree global illumination) och som namnet avslöjar baseras det på voxlar. Även blanka ytor har fått ray tracing-behandling vilken gör att man kan se sig själv i glasfönster eller se reflektioner i vattnet och andra blöta ytor.

High i 2 560 × 1 440 pixlar RT OFF RT ON Radeon RX 5700 (8 GB) 52/46 34/28 Geforce RTX 2060 FE (6 GB) 48/11 39/33

Eftersom Crysis Remastered använder en unik och intressant ray tracing-implementation kan vi för första gången jämföra prestandaskillnaden mellan Geforce och Radeon i ett scenario med ray tracing. Här kan vi se att aktiveringen av ray tracing sänker Radeon-kortets prestanda med 35 procent medan RTX 2060 "bara" tappar cirka 19 procent av sin prestanda.

Geforce RTX 2060 har också en betydligt mer hackig upplevelse när ray tracing stängs av, vilket testades flera gånger för att se om det var något knasigt just då. Samma tema fortsatte varje runda vilket åter tyder på att det finns en del förbättringspotential för Crysis Remastered.

Prestanda med olika grafikkort

När vi har bockat av alla detaljnivåer och även påverkan av ray tracing-implementationen är det dags att röra sig vidare till fler grafikkort, och bara för att det är Crysis dras reglaget upp till högsta "Can it run Crysis?". Svaret får vi snart reda på.

Först ut i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar hamnar även nya prestandamonstret Geforce RTX 3080 oroväckande lågt på 70 FPS, bara fem bildrutor över förra generationens RTX 2080 Ti med fler kort tätt bakom. Detta är tydliga tecken på att något inte står rätt till i spelmotorn där det rimligtvis borde finnas mer prestanda att hämta.

Vidare till 2 560 × 1 440 pixlar tappar Geforce RTX 3080 bara sex bildrutor från förra upplösningen där det rimligtvis borde finnas ett större prestandagap. Längre ned i listan hittas hittas ett stort antal kort mellan 20 och 30 FPS, som i vanliga fall brukar ha betydligt högre bildfrekvens.

Sist ut är högsta upplösningen 4K UHD där Geforce RTX 3080 får visa sin styrka, men tyvärr räcker det inte riktigt till för en behaglig spelupplevelse med strax under 40 FPS i medelvärde. Resten av korten har, vad redaktionen brukar kalla, ett bildspel snarare än spelupplevelse.

Sammanfattande tankar

Än idag är det väldigt svårt att "maxa" original-Crysis med vettig bildfrekvens, som vid den tiden var något otroligt snyggt spel med fantastisk teknik bakom det. Motorn som användes då var Cryengine 2 och var som sagt fullsmetad med tekniska godsaker. Uppföljaren Cryengine 3 var något mer anpassad för spelkonsolerna Xbox 360 och Playstation 3, eftersom Crysis även skulle lanseras på de plattformarna.

Crysis Remastered är konstigt nog baserad på Cryengine 3-konverteringen och mer specifikt konsolversionen, där många PC-specifika funktioner fick stryka på foten. En sak som finns kvar även i Remastered är den usla hanteringen av processortrådar som stannar vid två till antalet, vilket gör att oavsett processormodell kommer det bli en flaskhals för grafikkortet.

Förutom det så... ser spelet ofta inte så bra ut, speciellt inte med tanke på hårdvaran som krävs för att driva det just nu. Vissa texturer och effekter ser sämre ut än originalet från 2007 och geometridensiteten upplevs ofta som oförändrad. Personligen finner jag det väldigt tråkigt när första Crysis verkligen pressade tekniken till spetsen, och det finns små glimtar av det här med unika ray tracing-implementationen som fungerar oväntat bra.

En sak som saknas från originalet är också att utvecklarna helt enkelt uteslutit kampanjuppdraget Ascension i Remastered-utgåvan. Troligen eftersom den inte heller var en del av den konsolversion som Crysis Remastered är baserad på.

Givetvis tar ray tracing en del prestanda men samtidigt är det inte alls lika mycket som vi är vana vid med DXR-baserade titlar. Troligen är det relaterat till den låga grundprestanda vi får ut till att börja med. Återigen förstörs det lite av den usla optimeringen av spelmotorn, där modern hårdvara inte kan utnyttjas fullt ut.

Crysis Remastered kunde blivit så mycket bättre och är med handen på hjärtat inte riktigt värt sitt namn.

Har ni redan hunnit norpa ett exemplar av Crysis Remastered, vad tycker ni i så fall om spelet?