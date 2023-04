Ryzen 7 7800X3D är en värdig uppföljare till 7 5800X3D. Spelprestandan är fenomenal och priset är rimligt och därmed blir utmärkelsen toppklass. Ska du år 2023 bygga en speldator är detta den processor jag rekommenderar till de absolut flesta.

Sedan processorerna i Ryzen 7000X3D-serien avtäcktes har huvuddelen av AMD:s marknadsföring riktat in sig på spelprestandan. Det är också anledningen till att testet uteslutande fokuserar på just spel. Under testet utsätts Ryzen 7 7800X3D för vår spelsvit, som normalt sett enbart används för grafikkortstest, där den ställs mot Intels värsting Core i9-13900KS samt Ryzen 9 7950X3D.

Resultaten vi uppmäter talar sitt eget tydliga språk: Ryzen 7 7800X3D är en home run för AMD och tar plats som den mest lockande spelprocessorn just nu. I spel med låga grafikinställningar och upplösning tar den ledningen i flertalet titlar, förutom när spelen belönar den större mängden kärnor hos storebror Ryzen 9 7950X3D.

När upplösningen skruvas upp något jämnas givetvis balansen i resultaten ut något, men i många fall är det fortsatt bekväm ledning för AMD:s nya cacheberikade modeller. Ännu mer imponerande är att nykomlingen säljstartar imorgon och för under 6 000 kronor. Med den prislappen erbjuds ett "pang-för-pengen" som ingen annan processor i dagsläget kan mäta sig med.

För dig som har spel som huvudsakligt syfte är det kortfattat en processor ur X3D-familjen du bör välja, och för de allra flesta är Ryzen 7-modellen den mest lockande. Behöver du istället kombinationen spelprestanda och flera trådar är kanske någon av de båda Ryzen 9-modellerna att föredra, men med det följer också en högre kostnad.

Det känns helt enkelt som att Ryzen 7 7800X3D ligger väldigt rätt i tiden. Kombinationen med det förhållandevis låga priset och en mognare AM5-plattform, med flera mer prispressade moderkort, är trevlig. Lägg på det sjunkande priset på DDR5-minnen och plötsligt är hela paketet väldigt aptitligt. Utöver de båda faktorerna är processorn väldigt lättkyld i sitt standardutförande, med ett TDP på 120 W samt ett lågt effektuttag.

För att sätta punkt på alltsammans är jag och resten av redaktionen imponerade av Ryzen 7 7800X3D. Riktigt imponerade till och med. Jag kan med glädje proklamera att det är första gången under år 2023 som jag på riktigt blev exalterad av en produkt i testlabbet.