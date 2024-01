Det har länge funnits en uppfattning att om du vill ha ett snabbt och stabilt nätverk hemma bör du undvika WiFi och istället dra kabel. Även om det säkerligen fortfarande finns de som har denna åsikt, går det inte att förneka att trådlösa nätverk har tagit enorma kliv framåt både i hastighet och stabilitet.

Detta innebär dock inte att det saknas utrymme för förbättringar. Nu är det dags för nästa WiFi-standard: WiFi 7. Den nya standarden erbjuder bland annat utökad användning av 6 GHz-bandet och flera funktioner som ska förbättra både stabilitet och prestanda.

Nu har jag fått möjligheten att testa en ny WiFi 7-kompatibel router från TP-Link: Deco BE65. Routern levereras i ett paket med två enheter och erbjuder, förutom stöd för WiFi 7, även fyra 2,5 Gbps-portar per enhet. Häng med på en grundlig genomgång.

TP-Link Deco BE65

Egenskap Värde Standard WiFi 7

IEEE 802.11be/ax 6 GHz

IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Nätverksstandard/hastighet 6 GHz: 5 760 Mbps (802.11be)

5 GHz: 2 880 Mbps (802.11be)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Antenner Fyra stycken inbyggda antenner WiFi-funktioner OFDMA

Multi-Link Operation (MLO)

2×2 MU-MIMO

Sex dataströmmar

320 MHz kanal

4K-QAM

Multi-Rus Säkerhet SPI Firewall

Access Control Mer funktionalitet med HomeShield Security Gästnätverk Ett 6 GHz gästnätverk

Ett 5 GHz gästnätverk

Ett 2,4 GHz gästnätverk VPN-server OpenVPN Server

PPTP VPN Server

L2TP/IPSec VPN Server VPN-klient OpenVPN Client

PPTP VPN Client

L2TP/IPSec VPN Client WiFi-kryptering WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal Ethernetportar Fyra 2,5 Gbps (per Deco-enhet) USB-stöd En USB 3.0-port

FTP-server

Media Server

Apple Time Machine

Samba Server Knappar En återställningsknapp En WPS-knapp Storlek (B×D×H) 107,5 × 107,5 × 176 mm Pris

Paketet jag testar innehåller två Deco BE65-routrar som kan konfigureras som ett mesh-nätverk. TP-Link erbjuder även paket med en eller tre BE65. Tillverkaren specificerar inte hur stor yta två BE65 kan täcka, men de bör utan tvekan räcka för ett medelstort hus.

Deco BE65 är en så kallad tri-band-router med 6 GHz, 5 GHz respektive 2,4 GHz-band. WiFi 6-kompatibla tri-band-routrar är vanligtvis utrustade med två 5 GHz-band istället. Den totala bandbredden som Deco BE65 hanterar är 5 760 Mbps (6 GHz), 2 880 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2,4 GHz), det vill säga totalt 9 214 Mbps.

Hjärtat i Deco 65 är Qualcomm Networking Pro 620, som bland annat inkluderar en fyrkärnig ARM A73-baserad SoC på 2,2 GHz.

En trevlig överraskning är att varje router har fyra 2,5 Gbps Ethernet-portar. Jag har alltid blivit fundersam av mesh-noder som kommunicerar med varandra i hög hastighet, men som begränsas av 1 Gbps-anslutning.

Deco BE65 stödjer MLO (Multi-Link Operation), vilket innebär att en WiFi 7-kompatibel enhet kan ansluta sig till både 5 GHz- och 6 GHz-bandet samtidigt för att uppnå ännu högre hastighet.

Även utan SSID inställd på MLO verkar det som att TP-Link använder detta för kommunikationen mellan de två mesh-enheterna, så kallad backhaul. Alla enheter i mesh-nätverket ansluter sig till varandra över flera band för att uppnå bästa möjliga anslutning.

En av WiFi 7:s nya funktioner är möjligheten att använda 320 MHz bandbredd, något som Deco BE65 också stödjer.

TP-Link har anammat AI-trenden och hävdar att de har AI-drivna roaminglösningar, det vill säga att du kan gå runt i ditt hus och routrarna ska se till att din enhet automatiskt växlar mellan de olika mesh-enheterna på ett optimalt sätt. Jag har inget bra sätt att testa detta på, så jag tar det med en nypa salt.

WiFi 7

Det känns som WiFi 6 kom nyligen, men WiFi 6 introducerades faktiskt redan 2019, medan WiFi 6E släpptes 2021. Det är alltså inte så konstigt att det är dags för en ny version av standarden. Det kommer fortfarande ta ett tag innan enheter med WiFi 7 blir en vanlig syn på butikshyllorna. Exempelvis Intel har dock nyligen släppt passande nätverkskort för bärbara datorer och förhoppningsvis kommer det till fler produkter.

WiFi 7 WiFi 6E WiFi 6 WiFi 5 Lanseras 2024 2021 2019 2013 IEEE-standard 802.11be 802.11ax 802.11ax 802.11ac Maxhastighet 46 Gbps 9,6 Gbps 9,6 Gbps 3,5 Gbps Band 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2,4 GHz, 5 GHz 5 GHz Kanalbredd Upp till 320 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz Modulering 4096-QAM OFDMA 1024-QAM sOFDMA 1024-QAM OFDMA 256-QAM OFDM MIMO 16×16 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 4×4 DL MIMO RU Multi-RUs RU RU / MAC MLO / / /

Innan vi går igenon några av nyheterna är det viktigt att notera att alla funktioner inte kommer att finnas i samtliga WiFi 7-kompatibla produkter.

Kanalbredd upp till 320 MHz

Du kan se kanalbredden för ett band som en motorväg. Ju fler filer, desto mer trafik kan passera. Tidigare har gränsen varit en bredd på 160 MHz, men nu utökas den upp till 320 MHz. Det finns dock lite smolk i bägaren för oss i EU. EU har valt att endast öppna upp 5 925–6 425 MHz i 6 GHz-bandet. Det innebär att vi endast kan få en 320 MHz-kanal. Andra regioner, som till exempel USA, har öppnat upp 5 925–7 125 MHz och kan få upp till tre stycken 320 MHz breda kanaler.

Hantera störningar bättre

Om du tidigare har fått störningar i ett band har det inneburit en risk att ingen trafik alls har kunnat skickas. WiFi 7 ser till att separera bort störningen och fortsätta erbjuda kanalen även om bandbredden minskats något.

MLO (Multi-Link Operation)

Som tidigare nämnt tillåter denna funktion att en ansluten enhet kan antingen växla mellan att få data via två band eller till och med få data via två band samtidigt.

16x16 MU-MIMO

Med WiFi 7 kan en enhet nu erbjuda upp till 16 samtidiga strömmar. Det verkar dock inte som att vi kommer att se detta i många routrar riktigt ännu. Deco BE65 kommer endast med 2x2 MU-MIMO-stöd, och inte ens TP-Links svindyra Archer BE900 har mer än 4x4 MU-MIMO.

4096 QAM

QAM, Quadrature Amplitude Modulation, beskriver förenklat hur mycket information varje sändning kan innehålla. WiFi 5 har 256 QAM, vilket innebär 8-bitars information. WiFi 6 ökade detta till 1024 QAM, vilket innebär 10-bitars information vid varje sändning. Med WiFi 7 får vi nu 4096 QAM, vilket innebär 12-bitars information vid varje sändning.

Närmare titt

Deco BE65 kommer i samma formfaktor som i stort sett alla Deco-routrar från TP-Link. Det är en rund, vit enhet som smälter in bra i många hem. Jag vet inte om det är med flit eller inte, men det ser ut som TP-Link har satt på ett mönster på enheten som liknar en sjua. Om det är med flit, är det troligtvis en hänvisning till WiFi 7.

På baksidan finns fyra stycken 2,5 Gbps Ethernet-portar, en WPS-knapp för snabb anslutning och en USB 3.0-anslutning för att kunna ansluta USB-lagring.

Installation och mjukvara

Så vitt jag kan se går det inte att genomföra konfigurationen av mesh-nätverket via en webbläsare, utan detta sker med appen Deco. För detta krävs ett konto hos TP-Link. Kontot kommer sedan att användas för att hantera nätverket, oavsett var du befinner dig. Internetanslutning krävs således vid installation.

TP-Link har lyckats att göra installationen smärtfri och snabb. Det tog mig inte många minuter att få igång hela nätverket, inklusive att lägga till den andra mesh-enheten. Eftersom jag redan var inloggad handlade det mest om att välja rätt modell och ställa in de olika WiFi-nätverken.

Även om jag personligen föredrar att administrera nätverk via ett webbgränssnitt måste jag säga att Deco-appen låter dig ställa in det mesta som går att önska. Självklart finns möjlighet att konfigurera WiFi-nätverk, reservera interna IP-adresser för enskilda enheter, skapa gästnätverk och mycket mer.

Det finns stöd för att ställa in en VPN-server och ansluta till ditt hemmanätverk utifrån. Du kan också ställa in om du bara kan komma åt hemmanätverket eller även internet.

Något som har börjat bli mer populärt är möjligheten att ställa in speciella IoT-nätverk. IoT står för "Internet of Things" och det handlar alltså om smarta prylar som behöver komma åt internet, men som även kan bli en attackvektor till ditt nätverk om det finns säkerhetshål i dem. TP-Link låter dig ställa in speciella IoT-nätverk som isoleras från andra enheter.

Föräldrakontroll

Att vara förälder nuförtiden är inte helt enkelt. Många barn har egna telefoner, surfplattor och datorer, och det kan vara svårt att hålla koll på vad de sysslar med. All hjälp vi föräldrar kan få är uppskattad.

Deco BE65 kommer med grundläggande föräldrakontroll. Du kan skapa profiler för dina barn och även specificera ålder för att standardinställningar för den åldern ska gälla. Du kopplar sedan alla enheter som tillhör barnet till profilen och kan börja styra. Det går att blockera typer av innehåll (spel, barnförbjudet, med mera), blockera enskilda webbsidor och även ställa in tider när barnet ska sova.

Jag testade att ställa in sovtid och blockera några webbsidor, och det fungerade bra.

Mer avancerade funktioner kräver att du betalar för det som kallas "Avancerad föräldrakontroll". Det ger dig mycket mer funktionalitet, inklusive SafeSearch, begränsat läge för YouTube, tidsgränser och möjlighet att ge tidsbelöningar. Avancerad föräldrakontroll kostar 229 kronor för ett år eller 39 kronor i månaden.

Säkerhet

Avancerad föräldrakontroll ingår i något som TP-Link kallar HomeShield. Där ingår även mer avancerad säkerhetsfunktionalitet. Som standard kommer Deco BE65 med ett mindre fåtal säkerhetsfunktioner. Du får en varning om en enhet ansluter sig till nätverket och du får veta om dina WiFi-lösenord är för svaga.

Om du vill ha mer avancerade säkerhetsfunktioner måste du betala. Vill du till exempel ha webbskydd för att blockera åtkomst till skadliga webbplatser, intrångsskydd och mer omfattande IoT-skydd så kostar det 499 kronor för ett år eller 60 kronor i månaden.

Vill du även ha antivirusskydd, en VPN som anonymiserar dig när du surfar på internet och en lösenordshanterare, så ökar kostnaden till 999 kronor per år.

Det följer med 30 dagar gratis HomeShield så att du kan testa alla funktioner. Jag kan känna att för mycket funktionalitet ligger låst bakom prenumerationer.

Prestanda

Jag letade efter ett WiFi 7 PCI-Express nätverkskort att installera i min dator, men tyvärr lyser dessa modeller i skrivande med sin frånvaro. Jag har beställt ett Intel BE200 WiFi 7 2230 BT vPro-kort som jag hoppas ska dyka upp inom någon vecka och planerar att uppdatera artikeln med extra prestandatester i efterhand.

Testet fick därför istället göras med min iPhone 12 Max som har en teoretisk maxhastighet runt 1,2 Gbps. Alla tester gjordes med Speedtest by Ookla mot Bahnhof-servern.

Mitt hus är byggt 1938 med en tillbyggnad runt 1950 och är alltså byggt på gammalt sätt med ordentligt trä och mycket sten. En av mätpunkterna i det som nu är mitt arbetsrum men som förut var ett garage har ordentliga stenväggar med större stenar i sig och där har jag normalt svårt att få en signal. Det är en av anledningarna till att jag dragit ner trådat nätverk dit.

Den Deco BE65 som agerar router är kopplad till min bryggade router från Bahnhof. Tyvärr får jag just nu inte ut mer än 1 Gbps från den, trots att jag har 10 Gbps, på grund av problem med 10 Gbps-porten.

Min andra Deco BE65 står placerad på undervåningen i vår gillestuga en bra bit bort. Jag gjorde även ett test där den ställdes inne i mitt arbetsrum (alltså gamla garaget) där det inte borde finnas mycket möjlighet till signal.

Generellt finns det många ställen i mitt hus som har dålig signal så jag har höga krav på mina mesh-nätverk.

Sovrum (tidigare matsal). Här brukar vi ha dålig signal även om det är nära vår vanliga router. Kök Vardagsrum Gillestuga (här står också den andra BE65) Hobbyrum

Resultat

Sovrum Kök Vardagsrum Gillestuga Hobbyrum Nerladdning 238 Mbps 444 Mbps 430 Mbps 542 Mbps 239 Mbps Uppladdning 215 Mbps 372 Mbps 394 Mbps 391 Mbps 175 Mbps

Överlag tycker jag att jag får bra prestanda. De mätpunkter där jag alltid har haft problem; vårt sovrum och mitt arbetsrum, får ändå riktigt bra hastighet. Istället för att få under 50 Mbps så får jag utan problem över 200 Mbps, vilket är en klar förbättring. Jag noterar att uppladdningen generellt är långsammare än nerladdningen.

Jag blev lite nyfiken på hur bra signalen ändå är mellan de båda enheterna och flyttade den andra BE65 till mitt arbetsrum. Jag kopplade den sedan via kabel till min PC och körde SpeedTest.

BE65 i hobbyrum (5) kopplad mot PC. Nerladdning 844 Mbps Uppladdning 747 Mbps

Jag blev riktigt imponerad här. Trots att den andra BE65 nu står i ett rum omgivet av tjocka stenväggar och tak, fick jag en riktigt bra hastighet när jag testade. Det visar att de två BE65 har bra anslutning till varandra.

Idag har jag ett mesh-nätverk med fyra noder förutom min kraftfulla 10 Gbps Asus-router, men det verkar som jag tekniskt sett skulle kunna klara mig med två eller tre WiFi 7-routrar om de använder sig av MLO för sin kommunikation.

Roaming

För att testa hur bra roamingen fungerar, testade jag först att ha en videchatt med en kompis och gick runt i huset från köket ner till mitt arbetsrum. Varken han eller jag noterade något hack i bild eller ljud eller någon försämring av bilden. Jag tog sedan fram en YouTube-video i 4K och gjorde om testet, och inte heller där noterade jag något hack i filmen eller att kvaliteten försämrades under testet.

Sammanfattning

Det finns en hel del som jag gillar med TP-Link BE65. Först och främst tycker jag enheterna är snygga. Kanske inte den viktigaste parametern, men allt som smälter in i en hemmiljö är ett plus för mig. Känns även positivt med flera 2,5 Gbps-anslutningar. Jag får intrycket av att allt fler bärbara datorer kommer med 2,5 Gbps Ethernet, så det känns tryggt att inte vara begränsad av långsammare portar.

Prestandan är också bra. Även om jag ännu inte fått tag på en WiFi 7-enhet att testa med, tycks jag få nytta av WiFi 7 i kommunikationen mellan enheterna. Jag är fortfarande riktigt imponerad av prestandan jag får ut i mitt arbetsrum.

Sist men inte minst tycker jag TP-Link har lyckats bra med sin mjukvara. Deco-appen fungerar riktigt bra och gör det enkelt att administrera nätverket. Jag känner inte att jag blir begränsad av att det är en mobilapp.

Allt är dock inte positivt. Även om jag tycker Deco-appen är bra, saknar jag ett webbgränssnitt som ger samma funktionalitet som appen. Det finns ett enklare gränssnitt, men det går i stort sett inte att göra mycket mer än att uppdatera mjukvaran och starta om routern där.

Jag är inte heller helt bekväm med att det krävs ett konto hos TP-Link för att kunna installera och administrera routern. Jag förstår att det är ett alternativ för att kunna komma åt systemet utifrån, men att ha det som absolut krav känns inte riktigt modernt.

Jag tycker också att TP-Link ägnar sig för mycket åt att försöka sälja prenumerationer inuti appen. Inom vissa områden finns enbart grundläggande funktionalitet samtidigt som du lockas med reklam för fler fler finesser. Den avancerade föräldrakontrollen kan jag förstå att man får betala för, och den är dessutom relativt billig, men jag tycker att det som ingår i Säkerhet+ borde finnas med från början.

Med ett pris på runt 6 500 kronor för ett tvåpack Deco BE65 handlar detta inte om någon billig lösning. Jämför man med priset för andra mesh-system från exempelvis Asus och Netgear, är det faktiskt inte så dyrt, särskilt med tanke på att det handlar om Wifi 7.

Det finns småsaker som jag kan klaga på, men överlag tycker jag att TP-Link Deco BE65 är en riktigt bra produkt, oavsett om du just nu har möjlighet att använda dig av WiFi 7 fullt ut eller inte.

Fördelar

Utmärkt prestanda

Lätt att komma igång

WiFi 7 utnyttjas i kommunikationen mellan mesh-enheterna

Funktionsrik mjukvara

Flera 2,5 Gbps Ethernet-portar

Nackdelar