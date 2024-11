Chassin finns idag i alla olika storlekar och former, där ATX utgör standarden för hemmabyggaren. Under min tid som testpilot likväl som i privat tappning har jag haft privilegiet att pilla på en hel del lådor genom åren – där Silent Base 802 från välrenommerade Be Quiet ingår. Det var ett chassi som för tiden inte ställde sig i led med normen om att gå mindre, utan snarare större, och som utöver den massiva byggytan i sig särskilde sig från konkurrenterna i form av ljudnivå och byggkvalitet.

Idag ska jag dock ta mig en närmare titt på en helt annan typ av chassi från tillverkaren. Upp på testbänken kliver Be Quiet Light Base 900 FX. Ljuddämpade och solida paneler byts här ut mot dubbelsidiga glaspaneler enligt den omåttligt populära akvariumtrenden. Jag kan skvallra redan nu om att denna nya inriktning inte är en besvikelse. Den kvalitet jag själv har i åtanke när jag tänker på Be Quiet genomsyrar även detta chassi, även om det kanske inte är lika tyst som många andra modeller i företagets portfölj.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011 och FZ sedan 2020, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men har sedan dess även utbildat sig inom VA- och miljöteknik. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och kringutrustning som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på diverse forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och pilla med 3D-skrivare. Nattfotografering och fartyllda tvåhjulsäventyr är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Be Quiet, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Be Quiet Light Base 900 FX är absolut inte en liten plåtlåda i något hänseende, där man redan vid en första anblick av specifikationsbladet kan uppskatta vilken typ av produkt det handlar om. Ytterdimensionerna är på den större sidan, där innervolymen uppgår till hela 68 liter och ger plats åt upp till E-ATX-storlek. Chassit väger dessutom nära 17 kilogram utan emballage inräknat.

Egenskaper Be Quiet Light Base 900 FX Black Yttre dimensioner (L x B x H) 532 x 327 x 465 mm Volym 68 liter Vikt 16,8 kilogram Formfaktor Upp till och med E-ATX Expansionsplatser 8 st. slots Fläktar (sida) 3 st. inkluderade 140 mm Fläktar (bak) 1 st. inkluderad 140 mm Totalt antal fläktplatser 10 st. tillgängliga Fläktkontroller Ja, upp till 12 anslutningar RGB Ja, ARGB 5V Plats för radiator (top) Upp till 420 mm Plats för radiator (sida) Upp till 360 mm Plats för radiator (bak) Upp till 140 mm Plats för radiator (botten) Upp till 420 mm Nätaggregat maxlängd 225 mm Grafikkort maxlängd 495 mm Maxhöjd processorkylare 190 mm Anslutningsmöjligheter 1 st. USB Type-C 3.2 Gen 2

2 st. USB Type-A 3.2

1 st. kombinerat 3,5 mm-uttag Pris vid skrivtillfället 1 998 kronor

Allt detta utrymme och en viktklass för sig kommer dock inte utan sina klara fördelar för entusiastbyggaren. Det finns plats för upp till tio stycken 140 mm-fläktar, varav fyra stycken Be Quiet Light Wings 140 mm, som är PWM-styrda varianter, ingår direkt från start. Detta kompletteras med en inkluderad fläkt- och RGB-kontroller som kan hantera upp emot tolv anslutningar.

När det kommer till att passa in grafikkort och allehanda kylarlösningar är det absolut inga problem; Light Base 900 FX sväljer allt. Toppen erbjuder plats för upp till en 420 mm-radiator, vilket även är möjligt att installera på chassits bottensida. På sidan finns plats för en 360 mm-radiator, samt att den bakre delen av chassit har tilltagna mått för att kunna husera en 140 mm-radiator vid behov. När det gäller anslutningsmöjligheter erbjuds en ensam USB Type-C, som kompletteras av två stycken USB Type-A och ett kombinerat 3,5 mm-hörlursuttag.

Jag vill passa på att uppmärksamma och tacka Inet som lånat ut komponenter för detta test. Detta inkluderar processorn AMD Ryzen 9 5900X och moderkortet Asus ROG B550-F Gaming. Till sist har vi en 1 TB Samsung 980 Pro för lagring.

Möt Light Base 900 FX

Som tidigare nämnt har Be Quiet valt att ta ut svängarna lite med 900 FX-modellen, i alla fall från deras traditionella svarta och ljuddämpade chassin som företaget annars ofta förknippas med. Här handlar det om dubbla glassidor i akvarieformatet, samt att halva framsidan likväl som ovansidan har en heldragen design med ljusspridare för den inbyggda RGB-belysningen.

Vid en första anblick är chassit estetiskt tilltalande; det är definitivt en pjäs som fångar min uppmärksamhet innan jag ens börjat kolla närmare på vad som erbjuds. Till skillnad från chassits ena sida, som är täckt av glas, är den motsatta sidan täckt från topp till botten med ett meshnät med stålram. På ovansidan syns företagets logotyp, en ljusramp som löper från framsidan hela vägen bak och gott om ventilationsöppningar. Till sist har vi IO-panelen på framsidan som huserar USB-anslutningar, strömknapp och olika andra funktioner, såsom kontroll av den inbyggda RGB-hubben.

Med en yttre rundtur avklarad är det dags att öppna upp chassit och kika lite närmare på vad en datorbyggare kan förvänta sig att jobba med. Initialt, som specifikationerna antydde, är det väldigt rymligt på insidan; jag ser inga tendenser till att det skulle vara trångt att dra kablar eller gömma undan dem i byggfasen. Nyckelpunkter för kabeldragning har gummibussningar, och överlag finns det gott om väl genomtänkta håligheter. Jag ser nu även att de medföljande Light Wings-fläktarna har antivibrationsdämpande monteringsanordningar.

Chassits nedre plan erbjuder också gott om utrymme och valmöjligheter. En vagga som fästs med två tumskruvar kan användas för att enkelt montera radiator eller fläktar, och under vaggan sitter ett mesh-liknande dammfilter som kan lossas från chassits yttre baksida. En sista, mindre detalj, men som jag värderar högt, är en höj- och sänkbar rotationsarm för att hålla upp grafikkortet. Flera chassin kommer idag med liknande koncept, men denna implementering står i särklass som den bästa för mig hittills.

Med den bakre sidoplåten bortplockad får jag en närmare blick på meshklädnaden som pryder hela stycket. Till en början blir jag förvånad när handen kommer i kontakt med insidan; har de använt tyg? Det visar sig vara fint vävd stål som fungerar som dammfilter längs hela panelen, utöver den utstansade meshen. Med plåten åt sidan möts jag av ett minst lika luftigt bakre parti som det främre, där en avlång plåtavskiljare löper längs mitten för att dölja kablage.

Övrigt ser jag något som fångar min uppmärksamhet lite extra: det sitter två kretskort i chassit, ett i övre delen och ett i nederkant. Jag funderade när jag skummade igenom specifikationerna hur de löst med tolv anslutningsplatser för fläktar och RGB-styrning, och här har jag nu mitt svar. Platsen där nätaggregatet kommer att placeras har rikligt med vibrationsdämpande material på alla punkter som nätdelen potentiellt kan komma i kontakt med chassit. Be Quiet lever upp till sitt namn i det stora hela, trots att man valt att klä stora delar av chassit i glas och mesh-utskärning.

Att bygga dator i Light Base 900 FX

Med första intrycken och en rundtur av chassit avklarade är det dags att sätta chassit på prov rent praktiskt – nämligen genom att bygga en dator i det! Detta bygge kräver ingen vidare planering, som annars kan vara nödvändigt i mindre lådor, utan det är bara att placera komponenterna på bänkytan och sätta igång.

Det första jag gör är att installera nätaggregatet. Här stöter jag på lite patrull till en början, då en av de ljuddämpande kuddarna på nätdelens bredsida sätter stopp. Jag kringgår detta genom att trycka in kudden lite lätt med fingret och tvinga enheten på plats. Därefter är det en smal sak att placera både moderkort och grafikkort på sina respektive platser. Att dra igenom kablar för IO-panelen och strömförsörjningen är busenkelt, då det finns gott om utrymme både på fram- och baksidan i chassit.

Det känns nästan som att spela på enklaste svårighetsgraden när man ska få till ett presentabelt bygge i ett chassi av denna kaliber. Med det sagt, när allt är på plats drar det i smilgroparna, och en känsla av nöjdhet över resultatet infinner sig. När datorn väl är färdigmonterad och påslagen lyser de medföljande fläktarna, tillsammans med ljusramperna, upp i alla regnbågens färger. Turligt nog finns en inbyggd kontroller för att ändra till valfri statisk färg eller pulserande mönster. Det går även att styra dessa funktioner via moderkortet tack vare ARGB-anslutningen.

Övergripande har det varit en mycket trevlig upplevelse att hantera och bygga dator i Be Quiet Light Base 900 FX. Trots att ljudnivån inte varit fokus för denna produkt kan jag stolt säga att Be Quiet lever upp till de egna förväntningarna vad gäller byggkvalitet, även med en modell som denna. Det är nog det bästa akvariumchassit jag har haft möjlighet att pilla på närmare för egen del, och jag kan knappt vänta på att se vad erfarna proffsbyggare och moddare kan ta åstadkomma med denna bas – likt hur forumets egna MetallicAcid redan gjort och visar upp i sitt galleri.

Sammanfattning

Be Quiet Light Base 900 FX är ett stort och rymligt chassi med en innervolym på 68 liter, stöd för E-ATX-moderkort och en vikt på nära 17 kg. Chassit har plats för upp till tio 140 mm-fläktar, varav fyra Be Quiet Light Wings-fläktar med PWM-styrning ingår. En inbyggd fläkt- och RGB-kontroller hanterar upp till tolv anslutningar. Det finns även utrymme för flera radiatorstorlekar, inklusive 420 mm i toppen och 360 mm på sidan. Chassit sväljer det mesta på marknaden när det kommer till grafikkort och kylarlösningar. Anslutningar inkluderar USB Type-C, två USB Type-A och ett 3,5 mm-hörlursuttag.

Light Base 900 FX är en modell som skiljer sig från företagets traditionella ljuddämpade chassin genom sin akvarieliknande design med dubbla glassidor och RGB-belysning på framsidan och ovansidan. Chassit är visuellt slående och funktionellt genomtänkt, med gott om plats för kablar och byggkomponenter. Ett uppskattat tillägg är den justerbara rotationsarmen för grafikkortsstöd. Det är ärligt talat den bästa implementeringen jag har sett för ändamålet och något jag tror att andra kommer att uppskatta lika mycket som jag – särskilt för den som har monsterkort i storlekar som matchar chassit, likt RTX 4090 eller RX 7900 XTX.

Att bygga dator i detta chassi upplevs som att spela på enklaste möjliga nivå. Trots vissa mindre hinder, som ljuddämpande kuddar som behövde justeras, var installationen av nätaggregat, moderkort och grafikkort enkel. Chassit erbjuder tillräckligt med plats för effektiv kabelhantering – perfekt för både nybörjare likväl erfarna byggare och moddare. Jag har under utvärderingsperioden ansträngt mig för att hitta någon hållhake eller liknande, men har kort sagt inte lyckats hitta något.

Be Quiet Light Base 900 FX har i slutändan imponerat på mig; det är högfunktionellt samtidigt som det sätter en estetisk prägel. Chassit erbjuder många funktioner som gör byggprocessen enkel och tillfredsställande, inklusive gott om plats för kablar, vibrationsdämpande material och inte minst den lilla grafikkorts-armen. Sammantaget erbjuds en solid kombination av stil och byggkvalitet, där prislappen strax söder om 2 000 kronor gör det till ett mycket attraktivt alternativ.

Fördelar:

Mycket god byggkvalité

Väl genomtänkt design

Inkluderade fläktar och styrkontroller

Attraktiv prislapp

Nackdelar: