Jag har under det senaste året haft möjlighet att testa flera bärbara speldatorer i olika prissegment, allt från 16 000 kronor upp till över 40 000 kronor. Datorn jag testat i den här testpiloten, Acer Nitro V 16, är den billigaste hittills med ett pris runt 13 000 kronor.

Trots detta kommer datorn med en AMD Ryzen 5 8645HS, ett NVIDIA GeForce RTX 4060 samt en 16-tums WUXGA-skärm (1 920 x 1 200) med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och stöd för G-Sync.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Acer och NVIDIA som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Acer Nitro V 16

Egenskap Värde Processor AMD Ryzen™ 5 8645HS 4,30 GHz Hexa-core (6 Core™) Grafikkort NVIDIA GeForce RTX™ 4060, 8 GB GPU Boost Clock Upp till 2 090 MHz Grafikeffekt TGP: 55 W, maximalt upp till 85 W Skärm 16 tum, 16:10-format

1 920 x 1 200

165 Hz IPS med G-Sync Internminne 16 GB DDR5, 2 platser varav ingen tillgänglig Lagring 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD Gen 4 (2 st M.2-platser) Ljud 2 högtalare Kamera 720p Nätverk Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E (802.11ax) Fysiska kontakter 1 st. HDMI 2.1

1 st. USB-C 4 Gen 3x2 (40 Gbps) med PD

2 st. USB 3.2 Gen 2 (Superspeed 10 Gbps) Type-A

1 st. RJ45 Ethernet

1 st. kombinerat hörlursuttag Strömmatning 135 W, batteri på 59 Wh Dimensioner (BxDxH) 361,2 x 278,4 x 24,7 mm Vikt 2,5 kg Rekommenderat pris Ca 13 000 kronor

Utifrån specifikationerna är detta en dator i mellanklassen. Datorn har en kompetent 6-kärnig processor, AMD Ryzen™ 5 8645HS, som utan problem hanterar moderna spel. Grafikkortet, ett GeForce RTX 4060 med 8 GB minne, är också ett bra val som klarar spel med höga kvalitetsinställningar. Det har dock en lägre TGP än RTX 4060 i Lenovo Legion Slim 5 som jag testat tidigare (85 watt jämfört med 140 watt).

Skärmen är ett område där Acer sparat in lite. Den är på 16 tum och har en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och stöd för G-Sync, men upplösningen är ”bara” 1 920 x 1 200. För mig är det inget större problem eftersom det gör det möjligt att höja grafikkvaliteten utan att grafikkortet belastas lika mycket som vid högre upplösningar. Skärmen täcker dock endast 45 % av sRGB, så det är inte en dator för dig som behöver korrekt färgåtergivning.

Datorn kommer med en 1 TB NVMe Gen 4 SSD. Varken Acer eller Elgiganten nämner något om att det finns en extra tom M.2-plats men det visar sig efter jag fått upp datorn att det sitter en extra tom M.2-plats. Med andra ord finns det möjlighet att uppgradera datorn senare. Datorn säljs också med 512 GB lagring, men det rekommenderar jag inte eftersom dagens spel kräver så mycket utrymme. Det är bättre att välja 1 TB direkt.

Antalet USB-portar är okej, men jag hade gärna sett en extra USB-C-port. Datorn har dock en USB 4-port (USB Type-C) som erbjuder 40 Gbps och Power Delivery, samt två USB Type-A-portar.

Närmare titt

Jag var lite orolig att detta skulle vara en dator med massor av RGB och ”spacig” design, men Acer Nitro V 16 har en relativt diskret design som varken står ut eller skriker ”gaming”.

Datorn är helsvart och har ingen direkt RGB-belysning förutom att tangentbordet har en färgad bakgrundsbelysning. En Nitro-logga på locket är egentligen allt som visar att detta är en speldator.

Till skillnad från dyrare datorer är materialet hos denna dator plast, inte metall. Det betyder dock inte att den känns plastig, utan skalet är stabilt och sviktar väldigt lite. Locket är däremot glansigt, vilket syns på bilderna, och fungerar som en riktig fingeravtrycksmagnet.

Acer har placerat anslutningarna både på sidorna och på baksidan. På sidorna finns USB Type-A-portar, RJ45-kontakten och ett kombinerat uttag för hörlurar och mikrofon.

På baksidan hittar vi en HDMI-kontakt och den enda USB Type-C-porten på datorn. Det är även här nätadaptern ansluts. En liten notis: jag trodde först att nätadaptern var trasig eftersom den inte laddade datorn. Det visade sig att jag behövde trycka in den ordentligt tills ett klick hördes, först då började den ladda.

Skärmen har kanske inte supertunna ramar, men de är tillräckligt smala för att jag inte direkt tänkte på dem. Högst upp sitter en 720p-webbkamera som saknar en fysisk blockeringsmekanism.

Acer har fått in ett fullstort tangentbord med lågprofilstangenter. WASD-tangenterna har en extra tjock kant för att vara mer synliga. Jag uppskattar att datorn har både ett numeriskt tangentbord, piltangenter och en fullhög Enter-knapp. Den har också en dedikerad Nitro-knapp och Microsofts Co-Pilot-knapp.

En sak som förvånade mig är att det inte verkar gå att ändra färgen på bakgrundsbelysningen. Den är orange och inget annat. Det går däremot att ställa in att belysningen stängs av efter 30 sekunder eller att justera ljusstyrkan, även till att den inte lyser alls.

Ovanför tangentbordet sitter en knapp som jag först trodde var strömknappen, men den används för att ändra prestandaprofil. Knappen ändrar även färg för att visa vilken profil som är aktiv.

Mjukvara

Jag tycker att tillverkare generellt har blivit bättre på att undvika att förinstallera mängder av onödiga program, så kallat "bloatware". Tyvärr verkar Acer inte ha fått det memot, och datorn levereras med en del program som jag inte tycker ger något mervärde.

Acer verkar också ha hoppat på ”AI-trenden”, då många av programmen marknadsförs som AI-drivna, även om denna dator inte är en renodlad AI-maskin.

Dessa program installerades på datorn efter en ominstallation:

Jag har inget emot program för att konfigurera hårdvaran, till exempel Realtek Audio Console, men många av de andra programmen hade jag hellre sett som valfria vid uppstart.

Jag tog en närmare titt på några av programmen.

Acer LiveArt – Ett program för att bland annat ta bort bakgrunden i bilder. Det kan också skapa ”klistermärken” (stickers) som anpassas för sociala medier.

Acer QuickPanel – Styr två AI-funktioner: Acer Purified Voice och Acer Purified View. Purified Voice erbjuder brusreducering med hjälp av avancerade algoritmer, medan Purified View fokuserar på videojusteringar som att centrera bilden på användaren.

Acer Jumpstart – En app som bara skickar dig till Acers hemsida.

Planet9 – Ett program som verkar fokusera på e-sport och reklam. Det har även stöd för att spela in ”coola ögonblick” i spel via ytterligare en app, ProClip.

NitroSense – Datorns hårdvarukonfigurationsprogram. Jämfört med liknande program hos andra tillverkare är detta dock rätt begränsat.

Det finns fyra prestandaprofiler att välja mellan, men det går varken att anpassa dem eller skapa egna profiler. Du kan justera fläktarna något, men alternativen är begränsade till automatiskt, maxhastighet eller en fast inställning. Det finns ingen möjlighet att skapa en egen fläktkurva.

Det går att koppla profiler till specifika program eller spel, men jag tycker det är enklare att ändra profiler via den dedikerade knappen.

Prestanda

Jag har tidigare sett att ett RTX 4060 kan driva spel i WQXGA (2 560 x 1 600) utan större problem, vilket gör att jag förväntar mig att den lägre upplösningen hos Acer Nitro V 16 bör ge ännu mer utrymme. Detta gäller även om grafikkortet i denna dator är långsammare än det jag testade i Lenovo Legion Slim 5.

Syntetiska tester

3DMark

Tyst Balanserad Prestanda Turbo Speed Way 2 135 2 168 2 284 2 500 Steel Nomad 1 932 1 975 2 021 2 196 TimeSpy 8 432 8 758 9 151 9 816

De olika 3DMark-testerna visar inget oväntat. Resultatet är i linje med vad ett RTX 4060 kan prestera, och resultaten förbättras när jag använder profilerna där grafikkortet körs i högre frekvenser. Jämfört med den Lenovo Legion Slim 5, som jag testade tidigare i år, ligger Acer Nitro V 16 något efter, vilket enkelt förklaras av den lägre TGP och boostfrekvensen.

Cinebench R23

Flera kärnor 11 218 En kärna 1 683

Även med Cinebench R23 ser jag de förväntade resultaten. Prestandan för en kärna är liknande den jag fick med AMD Ryzen 7 8845HS i Lenovo-datorn, medan resultatet för flera kärnor ligger något efter eftersom Ryzen 5 i denna dator endast har 6 kärnor.

Spel

Black Myth Wukong

Black Myth Wukong är ett relativt nytt spel med riktigt snygg grafik. Jag testade spelet med DLSS inställt på Balanced och ray tracing avstängt. Därefter körde jag spelet i några olika förinställda kvalitetslägen.

Preset Silent Balanced Performance Turbo High 92 103 105 114 Very High 59 66 67 73

Genomsnittlig bilduppdatering

Tekniskt sett går det utmärkt att spela spelet i profilerna Tyst eller Balanserad. Det är även dessa profiler som är tillgängliga när datorn körs på batteri.

Homeworld 3

Homeworld 3 är det senaste spelet i den populära rymd-RTS-serien. Grafiken kanske inte är den snyggaste, men spelet har många effekter och enheter på skärmen samtidigt, vilket kräver en del av datorn.

DLSS ställdes in på Balanced, och ray tracing-skuggor stängdes av.

Preset Silent Balanced Performance Turbo High 36 / 63,5 / 118 39 / 68 / 154 36 / 67 / 152 40 / 68 / 157 Epic 37 / 65 / 138 38 / 65 / 141 37 / 66 / 150 38,6 / 66 / 153

(Lägsta / genomsnitt / högsta bilduppdatering)

Homeworld 3 begränsas både av processorn och grafikkortet i detta test. I början av testslingan är det främst processorn som sätter gränsen, medan resten av slingan begränsas av grafikkortet, även om processorn fortfarande påverkar vissa delar.

Oavsett inställning ligger genomsnittlig bilduppdatering runt 60 bilder per sekund.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn är ett lite äldre spel som fortfarande ser riktigt bra ut. Spelet stödjer DLSS men inte ray tracing.

DLSS ställdes in på Quality-läget.

Preset Silent Balanced Performance Turbo Favour Quality 92 113 113 115 Ultimate Quality 87 106 108 110

Genomsnittlig bilduppdatering

HZD är ett spel som fungerar bra även med profilen Silent. Detta visar att ett RTX 4060 utan problem kan hantera äldre spel, särskilt i denna upplösning.

Batteritid

Till detta test använde jag standardiserade testprogram från UL Labs.

Tid Video 5 h 5 min Modern Office 2 h 41 min Spel 1 h 42 min

Som väntat kräver både spel och Office-program mer av datorn än videouppspelning. Jag tycker att en batteritid på över 5 timmar för videouppspelning är godkänt. Att ladda batteriet till 100 % tar cirka 50 minuter.

Det går att ladda datorn via USB Typ-C men då ställer datorn om sig och erbjuder bara en Eco-profil och den balanserade profilen. Jag har ett par GaN-laddare som kan ge upp till 100 W via en USB Typ-C-kabel men i alla fall gnällde datorn att de var för långsamma. En av dessa kan även visa hur mycket ström som dras men den visade aldrig högre än runt 80 W och normalt närmare 30 - 40 W.

Jag har samma problem med min Dell XPS 16 9640 och testade därför att använda dess 130 W-laddare men även där klagade Acer Nitro V 16 på "svag batteriström".

Spel på batteri

Något jag noterade när jag testade att köra 3DMark med min GaN-laddare ikopplad och sen helt utan laddare är att Balanserad-profilen inte ger lika bra prestanda som när strömadaptern är ikopplad. Tvärtom tappade jag nästan hälften av prestanda i de olika 3DMark-testerna och Horizon Zero Dawn sjönk från 130 bilder per sekund till 30 bilder per sekund.

Med andra ord är spel på batteri inte rekommenderat.

Övrigt

Wi-Fi

Jag anslöt datorn till mitt mesh-nätverk (ASUS AX8), och jag såg ofta nedladdningshastigheter via Steam på runt 500–700 Mbps. Helt godkänt.

Bildkvalitet

Som jag nämnde tidigare är detta inte en skärm för dig som behöver perfekt färgåtergivning. Men den är inte dålig – IPS-panelen har bra betraktningsvinklar, och spelen jag testade såg bra ut med fina färger.

Ljudnivå

Acer Nitro V 16 har två fläktar för att hålla datorn sval. Fläktljudet är ett normalt brus, och jag noterade inget missljud eller andra störande ljud. Med den tysta prestandaprofilen är datorn som tystast, men det innebär inte att fläktarna inte snurrar alls vid spel – de är bara mycket tystare.

I de andra profilerna ökar fläktarnas hastighet, och i Turbo-läget kan ljudnivån bli störande, så jag rekommenderar att använda hörlurar i detta läge.

Högtalarna

Med endast två högtalare förväntade jag mig inga underverk, och jag blev inte heller överraskad. Ljudet är tunt och saknar bas. Det låter dessutom som om ljudet kommer mer från höger än direkt framifrån.

Acer skickar med DTS X: Ultra, och det programmet förbättrar ljudupplevelsen något genom att göra musiken djupare och fylligare. Men det är fortfarande långt ifrån en nivå där jag skulle använda datorn för att lyssna på mycket musik.

Sammanfattning

Acer Nitro V 16 är en dator där Acer har behövt göra vissa kompromisser för att hålla nere priset. Det är långt ifrån den bästa dator jag har testat, och det finns några saker att anmärka på. Men det finns ingen tydlig brist som skulle få mig att avråda från köp.

Jag tycker att Acer har fokuserat på rätt delar i datorn. Grafikkortet och processorn klarar utan problem att driva spel i den upplösning som datorn har, även med en något lägre TGP och boostfrekvens.

Skärmen är helt okej och erbjuder en bra bild med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och G-Sync-stöd. Visst hade det varit trevligt med en högre upplösning, men 1 920 x 1 200 innebär att grafikkortet inte får några större problem att hantera även mer krävande spel.

Tangentbordet håller en bra nivå, och jag uppskattar att det finns både ett numeriskt tangentbord och piltangenter. Även om jag gärna hade sett en extra USB Type-C-port, är det positivt att den befintliga porten är USB 4.

På minussidan hittar jag den lågupplösta webbkameran och högtalarna, som bäst lämnas avstängda. Det hade också varit trevligt med en kortläsare.

Det som stör mig mest är mjukvaran. Det känns som att Acer inte riktigt har hängt med och fortfarande skickar med för många förinstallerade program. Jag hade föredragit att de var valfria att installera via NitroSense, istället för att de finns där från start. Som tur var är det enkelt att avinstallera program.

NitroSense känns också ganska begränsat jämfört med konkurrenternas programvara. Även om detta är en billigare dator, undrar jag varför det inte går att skapa en egen fläktkurva eller prestandaprofil.

Acer Nitro V 16 kostar, när detta skrivs, strax under 13 000 kronor. Jag tycker att det är ett bra pris, vilket gör datorn prisvärd. Den är en av de billigaste datorerna med GeForce RTX 4060, särskilt med en inkluderad 1 TB NVMe-disk. Det är en utmärkt dator för spelaren som inte har en stor budget men ändå vill ha en speldator med bra prestanda.

Positivt:

Trots plast känns den välbyggd

Bra prestanda

Bra skärm

Tangentbord med både piltangenter och numeriskt tangentbord

USB 4

Negativt:

Endast 1 920 x 1 200-upplösning

Ingen kortläsare

Varken högtalarna eller webbkameran imponerar

En hel del bloatware

Batteritiden inte imponerande vid spel

Acer Nitro V 16 i testat utförande säljs vid skrivtillfället till ett pris på cirka 13 000 kronor (Elgiganten) i svensk handel.