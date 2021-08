När det talas om skärmtid är det få enheter som överträffar mobiltelefonen. Den är med oss överallt, alltid redo att agera tidsfördriv eller göra oss till experter på allt (via valfri sökmotor). Under gårdagen lanserade Samsung en duo mobiltelefoner med vikbara formfaktorer. Vad passar då bättre än ett quiz som handlar om just mobiltelefoner?

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.