Nu har det tisslats och tasslats om Playstation 5 Pro så länge att det vore minst sagt överraskande om det inte gick att utröna en hel del sanningar bland alla rykten.

Det mesta pekar på att Sony håller på att förbereda en presentation, så i väntan på den smällkaramellen har vi ägnat oss åt att sammanfatta det viktigaste vi tror oss veta om den nya konsolen.

Lanseringsdatum för Playstation 5 Pro – när släpps den? Envisa rykten gör gällande att det blir lansering av Playstation 5 Pro senare i år. "Lansering kring november" I juli skrev vi om att Sony siktar på lansering kring november 2024, efter att ha arbetat på konsolen sedan 2022. Det allra mesta tyder alltså på att du inte gör bort dig om du plitar ner PS5 Pro på önskelistan till tomten i år.

Borde inte Sony visa upp den snart då?

Stämmer spekulationerna om lanseringsdatumet så är det ju verkligen dags för Sony att faktiskt visa upp maskinen nu snart – och det är precis vad de planerar att göra.

Åtminstone om vi får tro den vanligtvis pålitliga källan Jeff Grubb, som låtit munlädret gå i podcasten Game Mess Mornings. Han menar att Sony kommer att sända en State of Play i slutet av september, och spekulerar om att de under denna kan komma att avtäcka PS5 Pro.

Det här är inte första gången vi hör talas om presentation i september – redan i slutet av 2023 skrev vi om Sonys planer att göra just detta. Om det sedan blir på State of Play eller under något annat evenemang återstår att se.

Hur går snacket om hårdvaran? Här finns det mycket att grotta ner sig i. Hela den här konsolens existensberättigande beror ju egentligen på hur mycket kraftfullare den blir än originalet, och det råder inte brist på rykten. Sedan ett tag tillbaka vet vi att Pro-konsolen använder en systemkrets från AMD med kodnamnet Viola. Viola tillverkas med TSMC N4P-teknik och processordelen innehåller Zen 2-processorkärnor, precis som systemkretsen i originalversionen av Playstation 5. De åtta processorkärnorna kommer dock att nå en klockfrekvens på upp till 3,85 GHz, tack vare ett nytt ”högfrekvensläge”. "28-procentig förbättring" Vad gäller grafikförbättringar säger ryktena att PlayStation 5 Pro har fått ökad minnesbandbredd från 448 GB/s till 576 GB/s, vilket motsvarar en 28-procentig förbättring. Dessutom ska grafikkretsen vara uppgraderad för betydligt bättre ray tracing-prestanda. Grafikprestandan sägs vara jämförbar med Radeon RX 7700 XT, och det har spekuleras om att Playstation 5 Pro grejar både 4K-upplösning med högre bildfrekvens och eventuellt 8K-upplösning. Det skulle kunna möjliggöras genom uppskalningstekniken Playstation Spectral Super Resolution (PSSR). De rådande ryktade specifikationerna för PS5 Pro ser ut som följer (källa: Videocardz.com): Specifikation Värde System-on-Chip (SoC) Viola CPU AMD Zen2 CPU-konfiguration 8 kärnor/16 trådar (8C/16T) CPU-klockfrekvens Upp till 3,85 GHz GPU AMD RDNA3 (RDNA4 RT) GPU-konfiguration 30 WGP/60 CU GPU-klockfrekvens Cirka 2,35 GHz GPU-beräkningskapacitet (FP32) 33,5-36,1 TFLOPS Minne 16 GB GDDR6, 256-bitars minnesbuss Minneshastighet 18 Gbps Lagring 1 – 2 TB

Kommer Playstation 5 Pro att likna PS5?

De senaste uppgifterna om PS5 Pro-designen kommer från franska Dealabs, vars läcka säger sig ha fått vila ögonen på den kommande konsolens förpackning. Det hävdas att PS5 liknar en tjockare PS5 Slim, är vit och har två USB-C-portar och en strömknapp på framsidan samt tre svarta ränder på sidan. Handkontrollen som följer med sägs vara samma gamla hederliga Dualsense som vanligt.

Modellen som skissen baseras på saknar skivenhet, vilket kan tyda på att konsolen släpps i två olika versioner. Såvida inte Sony bestämt sig för att slopa skivenheten helt och hållet.