IT-branschen består av människor som kommer från olika bakgrunder, med olika utbildningshistorik, inriktningar och arbetsuppgifter. Därför är det inte så konstigt om du som vandrar omkring med en diffus längtan efter att också ”jobba med data” känner dig vilsen och inte vet var du ska börja.

Ett första steg är att tydliggöra för dig själv vad inom IT du faktiskt skulle vilja jobba med. Nästa steg är att läsa resten av den här guiden, där vi tar tempen på branschen och samlar ihop några av de bästa forumtrådarna med tips från SweClockers medlemmar.

IT-branschen för dummies Om man vill göra en generalisering av en hel bransch så det sjunger om det, kan man säga att den som är verksam inom informationsteknologi ”jobbar med data”. Slarvigt uttryckt förstås, men ska man koka ner soppan till en gemensam nämnare som fungerar för precis alla som jobbar inom IT så är det kanske ändå här man hamnar. Men okej, lite mer specifik går det nog ändå att vara. En som jobbar inom IT-branschen sysslar i regel med utveckling av program, system och databaser, datasäkerhet, underhåll och drift av plattformar eller installation av hård- och mjukvara, med jobbtitlar som systemutvecklare, programmerare, nätverkstekniker, testare eller IT-projektledare. Till branschen kan även roller som webbredaktör och webbdesigner räknas.

Hur het är IT-branschen just nu?

Vi har goda och dåliga nyheter. Vi börjar med de dåliga, som är att den svenska arbetsmarknaden anno 2024 är tuff. De goda nyheterna är att det finns anledning för nyutbildade inom IT att vara optimistiska. Det pekar åtminstone flera prognoser på.

Experis arbetsmarknadsbarometer har under det gångna året publicerat olika prognoser. Den för kvartal 3 pekade på stundande blomstrande tider, där hela 57 procent av IT-företagen förväntades att utöka antalet anställda. Lika positiv såg inte hösten prognos ut, även om sysselsättningsprognosen för branschen fortfarande ligger på +20 procent, vilket är över det svenska genomsnittet på +13 procent.

Globalt verkar IT-branschen andas framtidstro. Sysselsättningsprognosen ser alltjämt god ut, och den senaste Experis-prognosen pekar på en rekryteringsökning över 35 procent.

Sysselsättningsprognos i Sverige: Topplistan Q4 2024 1. Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +31 procent

2. Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +23 procent

3. Hälsa, sjukvård och Life science, +23 procent

4. Telekom- och mediabranscherna, +22 procent

5. It- och techbranschen, +20 procent

6. Transport, logistik och fordonsindustrin, +16 procent

7. Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +11 procent

8. Energi- och samhällsservice, +5 procent Källa: Experis

Det ska sägas att prognoserna kan skifta från positiva till mer pessimistiska under ett och samma år. Vid årsskiftet 2023 kunde vi läsa om en optimistisk IT-bransch, för att bara ett par månader senare mötas av nyheterna att rekryteringstakten i branschen stannar av. Mot slutet av året var det som kommunicerades om sysselsättningsprognosen i stället att den var stark.

Antagligen behöver den som är intresserad av att ge sig in i IT-branschen inte bekymra sig särskilt mycket för just arbetsmarknaden – åtminstone inte mer än någon annan.

Utmaningar för nyexaminerade inom IT

Precis som alla andra branscher är IT-branschen känslig för hög- och lågkonjunktur, där det är lättare för en nyexaminerad att hitta ett kvalificerat arbete när det är goda tider. Branschen är inte heller immun mot utmaningarna som kommit i och med framväxten av generativ AI, där det exempelvis varnats för hur programmerarrollen kommer att förändras när AI kan användas för att generera kod.

Alla branscher har helt enkelt sina utmaningar, så även IT. Med det sagt pekar det mesta ändå på att en karriär inom det här breda fältet är en god investering.

I Sacos rapport Framtidsutsikter – här finns jobben år 2029 konstateras det att prognoserna ser goda ut till jobb för nyexaminerade IT-akademiker, dit exempelvis data- och systemvetare hör.

Data- och systemvetare och andra IT-akademiker har en bred arbetsmarknad och efterfrågas i både privat och offentlig sektor. Den pågående digitaliseringen medför också att efterfrågan ökar starkt. – Sacos rapport Framtidsutsikter (2023)

Nyexaminerade inom STEM har hög etableringsgrad

Inom studier handlar begreppet etableringsgrad om hur stor andel av nyexaminerade som etablerar sig på arbetsmarknaden efter en viss tid. Här går det enligt Högskolepejls rapport att se stora skillnader mellan olika utbildningar.

För den blivande student som siktar mot IT-branschen ser framtidsutsikterna generellt goda ut, då människor med kompetenser inom STEM-området (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) nämns som eftertraktade på arbetsmarknaden.

I samma positiva anda nämns även yrkesexamina som är yrkesförberedande utbildningar inriktade mot specifika branscher. Det finns många IT-relaterade YH-utbildningar som inte är längre än 1,5 till 2 år, inom exempelvis IT-projektledning, systemutveckling, nätverksteknik och cybersäkerhet.

Vidare lästips för att ta sig in i IT-branschen

På nätet finns det gott om goda råd som är värda att ta till sig för dig som funderar på en karriär inom IT.

Saco

Känner du dig osäker på vilken typ av roll som skulle passa dig är Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) en bra ingång. Här beskrivs de vanligaste IT-yrkena och vilka utbildningsmöjligheter som finns.

SweClockers forum

En annan bra resurs är forumet här på SweClockers. I forumdelen Akademiska ämnen och arbetsliv går det att få värdefulla tips från kunniga som redan jobbar i branschen och formatet gör att många olika infallsvinklar och synpunkter får utrymme.

Här är några diskussionstrådar relaterade till jobb inom IT:

Forumet kan också vara till hjälp för att få råd och byta erfarenheter under och efter studierna. Det finns ju en verklighet att förhålla sig till vid sidan av prognoser och statistik, och många nyexaminerade vittnar om att det kan vara svårt att få in en fot i branschen, enligt den erfarenhetsparadox som så många arbetsgivare trasslar in sig i.

En junior utvecklare har av naturliga skäl inte samma erfarenhet som en senior, men trots det efterfrågar många arbetsgivare ofta nyexaminerade samtidigt som de ställer krav på kunskaper och erfarenheter som tillhör mer seniora roller. Som ny i branschen kan det vara guld värt att diskutera med andra i samma situation eller få tips från de forummedlemmar som befinner sig på rekryterarsidan.

YH-guiden och Studentum

På YH-guiden listas hundratals utbildningar inom data och IT, för dig som vill läsa en kortare yrkesförberedande utbildning. För dig som vill satsa på en kandidatexamen på högskola eller universitet ger Studentum en bra översikt av alternativen.

Funderar du på att söka en IT-utbildning, är nyexaminerad eller branschveteran? Kommentera guiden med dina funderingar och synpunkter!