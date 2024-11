Man ska inte banga på en bra deal, sägs det. Och med Black Friday-portalen får du ett kurerat tipsflöde från SweClockers medlemmar som gör det lätt för dig att sålla bland all reklam och erbjudanden som strömmar in likt en flodvåg för tillfället.

I denna tips-serie ska redaktionen grotta ner sig i tipsen som trillat in för att plocka ut våra favoriter som finns tillgängliga just nu med en liten motivering. Sugen på att bränna kosing? Häng med!

Nvidia Geforce RTX 4060: 2 990 kronor (-28%)

Kortet finns i flera varianter på olika ställen, men priset är detsamma. Antingen kan du lägga vantarna på Asus Dual Geforce RTX 4060 V2 OC hos Komplett eller Gainward Geforce RTX 4060 Python II hos Elgiganten. Båda går för 3 000 kronor, men procentuellt är Asus-kortet den bättre dealen.

Sony Playstation Pulse Elite Wireless: 1 190 kronor (-31%)

Suktar du efter ett headset som matchar ditt Playstation 5, eller behöver ett nytt PC-headset med futuristisk design? Då kan Playstation Pulse Elite Wireless vara av intresse. Headsetet erbjuder batteritid på över 30 timmar och planar-ljudelement.

Headsetet hittar du på Inet.

Lenovo Legion Go: 7 190 kronor (-24%)

Sedan Steam Deck lanserades har mängden handhållna speldatorer rullat ut frekvent från alla stora datortillverkar. Lenovo Legion Go är en av de mer intressanta med löstagbara handkontroller som kan användas som mus i FPS-spel. Stora problemet med Legion Go och liknande Windows-baserade maskiner är just att de kör Windows, men väl inne i spel ska det ändå vara en trevlig upplevelse.

Enheten finns tillgänglig hos Proshop.

Gigabyte 32" AORUS FO32U2: 11 990 kronor (-28%)

I år släpptes det flera rappa OLED-skärmar som varit riktigt bra, men smakar det så kostar det. Under Black week går det att slå till på Gigabytes QD-OLED-variant som vanligtvis kostar närmare 17 000 kronor. Nästan ett måste om du ska investera i RTX 5090!

Gigabytes OLED-skärm finns hos Inet.

Jabra Elite 10 Gen 2: 1 990 kronor (-42%)

Jabras konsumentdel må ha gått i graven, men företagets högkvalitativa lurar finns fortfarande att köpa ett tag till. Och till ett bra pris. Där Elite 10 inte kan mäta sig i ljudkvalitet tar lurarna igen på samtalskvalitet. Det är ändå ett företag vars expertis ligger på mikrofonlösningar för företag, så pratar man mycket är dessa riktigt bra go-to-lurar.

Finns tillgängliga hos Jabra.