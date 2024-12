I dagens hårdvarukalender dyker handkontrolltillverkaren Backbone upp med ett erbjudande på Backbone One, som förvandlar din Iphone eller Android-enhet till en bärbar spelkonsol. På köpet får du en bärväska så att kontrollerna färdas tryggt och säkert på väg till julfirandet.

Köp Backbone One – få bärväska utan extra kostnad

Just nu erbjuds Backbone One till rabatterat pris. Dessutom ingår en bärväska om du köper mellan den 4 och 22 december 2024. Logga in på Inet för att ta del av erbjudandet.

► Till erbjudandet