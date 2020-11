Levlar just nu i shadowlands. Har börjat i Bastion, men fick även start quest till Blade of the Primus, och nu står det överst i quest log med 0/7 chapters, men hur får jag den att visa Bastion istället, vill ju göra den först. På första figuren vill jag göra färdigt alla områden.

Edit: Fast nu hittar jag inga fler quest i Bastion. Är lvl 54. Dock är Bastion lång ifrån klar.