C# SQL & LINK fråga

namespace EFCoreSample26 { using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Microsoft.EntityFrameworkCore; // using nuget package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer // using nuget package Microsoft.Data.SqlClient internal class Program { private static void Main() { const string host = "(LocalDB)\\MSSQLLocalDB"; const string database = "flight_sample"; var connectionString = $"Data Source={host};Initial Catalog={database};Integrated Security=True;"; var dbContextBuilder = new DbContextOptionsBuilder<FlightContext>(); dbContextBuilder.UseSqlServer(connectionString); using var db = new FlightContext(dbContextBuilder.Options); // note: no need to join because we have navigation properties instead // get the first airport (since name is not unique we can get multiple airports) // named "essa" and includes the runways var airport = db.Airports .Where(x=> x.Name == "essa") .Include(x => x.Runways) .FirstOrDefault(); // get the actual airport with short name (is unique) "es" and includes the runways var uniqueAirport = db.Airports .Where(x => x.ShortName == "es") .Include(x => x.Runways) .FirstOrDefault(); // get all airports named "essa" and includes the runways var airports = db.Airports .Where(x => x.Name == "essa") .Include(x => x.Runways); } } public class FlightContext : DbContext { public FlightContext(DbContextOptions<FlightContext> options) : base(options) { // empty.. } public virtual DbSet<Airport> Airports { get; set; } } [Index(nameof(ShortName), IsUnique = true)] public class Airport { public int Id { get; set; } public string Name { get; set; } public string ShortName { get; set; } public ICollection<Runway> Runways { get; set; } } public class Runway { public int Id { get; set; } public string Name { get; set; } public int AirportId { get; set; } public Airport Airport { get; set; } } }