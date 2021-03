Brygga över 1.37 km med 60/5 GHz

Är det nån här som har erfarenhet med 60GHz bryggor över lite längre avstånd?

Blir snart fiber på ena sidan dalen, inte andra, så tänkte köra brygga istället.

Har kollat på både Mikrotik och Ubiquti och de har både rena 60GHz samt med 5GHz som backup

Favoriten än så länge är Mikrotiks Wireless Wire Cube, med 5GHz failover

https://mikrotik.com/product/wireless_wire_cube

Dock skriver de bara "It can easily cover a distance of 800 meters and reach fiber-like speed" vilket kan tolkas som at den ska med smärre problem klara längre än 800m, men inte hur mycket längre...

Alternativt Wireless Wire Nray, vilken verkar lämpad för svenskt väder och vind

https://mikrotik.com/product/wireless_wire_nray

Dock så har den tyvärr inte 5GHz failover