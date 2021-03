CSGO fps benchmark (test av olika inställningar)

Hej. Jag har funderingar på att uppgradera min dator i sommar när skatteåterbäringen kommer.

Då jag nyligen införskaffat en 240hz skärm så skulle jag vilja få stabilare fps i främst csgo.

Frågan är om min cpu+mobo+ram eller gpu är flaskhalsen.

Jag hade inget att göra denna kväll så jag körde lite benchmarking för att få en bättre uppfattning.

Jag har testat lite olika inställningar för att se vad som boostar eller inte.

Tänkte att denna tabell kan hjälpa nån som jagar fps.

Vad tror ni jag kommer tjäna mest på cpu eller gpu? Det är minimum fps jag vill få upp till 240 i 1440p.

Ursäkta rörig tabell vet inte hur jag ska skriva annars.

Lämna gärna era synpunkter om ni orkar kolla igenom mina tester. mvh

------------------------------------------------------------------------------------------------

Setup: 17-4790k @ 4.8ghz, 32gb ram @ 2.6ghz, 2x gtx980 sli @ 1.5ghz

Edition Windows 10 Pro

Version 20H2

Installed on ‎2020-‎11-‎11

OS build 19042.868

Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0

windows game mode on

xbox game bar disabled

dvr record disabled

Fullscreen otimizations on

nvidia driver 461.72 (setting: performance)

msi afterburner 4.6.3.15053 (för on screen display och benchmark)

rivatunerstatisticsserver 7.3.0.24467

csgo lauch options: -novid -nojoy -threads 8 -high +mat_queue_mode 2 -tickrate 128 +rate 786432 +cl_interp_ratio 1 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128 +cl_interp 0 +cl_forcepreload 1 -cl_disablehtmlmotd 1

workshop map: fps_benchmark.bsp

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings max

1440p, anisotropic 16x, uber shaders on

17-03-2021, 18:35:50 csgo.exe benchmark completed, 22931 frames rendered in 102.469 s

Average framerate : 223.7 FPS

Minimum framerate : 64.5 FPS

Maximum framerate : 475.4 FPS

1% low framerate : 65.1 FPS

0.1% low framerate : 61.3 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings max

1440p, anisotropic 16x, ubers haders on, game mode off

17-03-2021, 19:31:57 csgo.exe benchmark completed, 23022 frames rendered in 102.687 s

Average framerate : 224.1 FPS

Minimum framerate : 67.9 FPS

Maximum framerate : 471.5 FPS

1% low framerate : 67.0 FPS

0.1% low framerate : 37.8 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings max

1440p, anisotropic 16x, uber shaders on, fullscreen optimizations off

17-03-2021, 18:55:52 csgo.exe benchmark completed, 23367 frames rendered in 102.281 s

Average framerate : 228.4 FPS

Minimum framerate : 67.2 FPS

Maximum framerate : 351.9 FPS

1% low framerate : 67.8 FPS

0.1% low framerate : 17.6 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings max

1440p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 17:25:01 csgo.exe benchmark completed, 22804 frames rendered in 102.922 s

Average framerate : 221.5 FPS

Minimum framerate : 67.8 FPS

Maximum framerate : 448.9 FPS

1% low framerate : 67.0 FPS

0.1% low framerate : 29.3 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading off (-threads 4 in launch options)

sli on

video settings max

1440p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 17:33:59 csgo.exe benchmark completed, 20917 frames rendered in 105.141 s

Average framerate : 198.9 FPS

Minimum framerate : 65.3 FPS

Maximum framerate : 488.3 FPS

1% low framerate : 65.1 FPS

0.1% low framerate : 31.7 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli off

video settings max

1440p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 17:44:47 csgo.exe benchmark completed, 24395 frames rendered in 102.703 s

Average framerate : 237.5 FPS

Minimum framerate : 34.2 FPS

Maximum framerate : 494.5 FPS

1% low framerate : 33.9 FPS

0.1% low framerate : 30.6 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli off

video settings min

1440p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 17:49:33 csgo.exe benchmark completed, 27267 frames rendered in 102.797 s

Average framerate : 265.2 FPS

Minimum framerate : 37.1 FPS

Maximum framerate : 599.9 FPS

1% low framerate : 37.7 FPS

0.1% low framerate : 33.9 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings min

1440p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 17:54:39 csgo.exe benchmark completed, 23102 frames rendered in 102.250 s

Average framerate : 225.9 FPS

Minimum framerate : 68.5 FPS

Maximum framerate : 427.0 FPS

1% low framerate : 68.0 FPS

0.1% low framerate : 59.7 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings min

1080p, trilinear renderer, uber shaders on

17-03-2021, 18:00:59 csgo.exe benchmark completed, 24438 frames rendered in 102.656 s

Average framerate : 238.0 FPS

Minimum framerate : 117.3 FPS

Maximum framerate : 512.4 FPS

1% low framerate : 114.6 FPS

0.1% low framerate : 96.9 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings min

1080p, trilinear renderer, uber shaders off

17-03-2021, 18:08:25 csgo.exe benchmark completed, 23624 frames rendered in 102.656 s

Average framerate : 230.1 FPS

Minimum framerate : 112.5 FPS

Maximum framerate : 482.8 FPS

1% low framerate : 112.2 FPS

0.1% low framerate : 101.9 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------

hyperthreading on

sli on

video settings min

1080p, bilinear renderer, ubershaders on

17-03-2021, 18:13:14 csgo.exe benchmark completed, 23663 frames rendered in 102.485 s

Average framerate : 230.8 FPS

Minimum framerate : 115.6 FPS

Maximum framerate : 479.1 FPS

1% low framerate : 112.5 FPS

0.1% low framerate : 99.6 FPS

------------------------------------------------------------------------------------------------