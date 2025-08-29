Vad planerar du att uppgradera i höst?

Hösten brukar innebära nya lanseringar från både grafikkorts- och processortillverkarna, och många passar på att uppgradera inför vinterns spelsläpp. Det kan handla om att byta ut gamla komponenter som börjat kännas trötta, fylla på med mer lagring eller rent av bygga en helt ny dator från grunden.

Men höst betyder också mörkare kvällar – och vad gör sig bättre då än lite extra ljus i chassit? RGB för att mota bort novembermörkret, en större skärm för att få ut mer av spelen, eller kanske nya tillbehör som tangentbord, stol eller headset. Så, vad står på din uppgraderingslista i höst?