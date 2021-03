Datorn/Skärm vill inte inte gå i sleep?

Tjo.

Ett litet i-landsproblem men de hade varit nice om min dator (sign) kunde gå i sleep när man inte använder den men står på som vanligt.... även skärmen!

Fick tips om att köra C:\Windows\system32>powercfg /requests

och den säger

DISPLAY:

[PROCESS] \Device\HarddiskVolume3\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe

Video Wake Lock

[PROCESS] \Device\HarddiskVolume3\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe

Video Wake Lock

[PROCESS] \Device\HarddiskVolume3\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe

Video Wake Lock

SYSTEM:

[DRIVER] Realtek High Definition Audio (HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1168&SUBSYS_104387C5&REV_1001\5&590aa42&0&0001)

An audio stream is currently in use.

[DRIVER] Sonic Studio Virtual Mixer (SWD\DRIVERENUM\{1b98ef90-ca0e-11e7-8f1a-0800200c9a66}#AVoluteSS3Vad&6&25ad6b79&0)

An audio stream is currently in use.

NVIDIA GeForce Experienc är inget program som starar men datorn så de låter skumt. Hittar heller ingen service.msc som skulle trigga den så.

Både ljudkort och någon "virtual ljudkort" kan jag inte stänga av någon 'allow this device to wake computer" det spelas inget aktivt ljud heller.

Sen har jag klickat power management men hittar inget kul där? eller så jag ändrare "hybrid sleep till off"

Har även stängt av NIC inte ska påverka sleep.

Datorn är precis helt ny men knappt någon mjukvara så misstänker någon driver som busar med mig. Kan ju även vara en BIOS setting men fråga om var de skulle var, har hört uttryck som "S3 sleep" osv om det betyder någon i detta tillfället?

Hjälp uppskattas