111c hotspot

Min nya GPU (acer nitro 9070 xt oc) hade en hotspot på 111 celsius och därikring. I AMD adrenalin klickade jag bort zero rpm mode och skapade en fläkt kurva som börjar på typ 30-40% vid 50 grader, efter det spelade jag i ungefär 30 minuter och allt var helt normal. Kan tillägga att när hotspotten var 111 grader så märkte jag ingen throttling eller fps loss eller någonting, bara att fläktarna körde hårdare för att få ner temperaturen. Min fråga är ifall jag behöver vara orolig då faktum är hotspot faktiskt lyckades gå upp till 111 grader