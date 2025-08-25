111c hotspot

Kan finnas flera orsaker:

-Du har dåligt luftflöde runt kortet så ambient temp är hög.

-Kylare sitter lite ojämnt eller är "warpade", så ibland kan det bli varierande kontakt mot kylaren.

-Bristfälligt applicerad kylpasta/pad/liquid metal

Om man vill mecka själv (som du kanske inte vill då kortet är nytt). Köp ny thermal pad exempelvis här: Phase change pad

Och ta loss kylaren och applicera ny pad på GPU (ska vara en sådan jag länkat till, Honeywell PTM7950)