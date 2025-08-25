Forum Datorkomponenter Grafikkort Radeon Tråd

111c hotspot

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

111c hotspot

Min nya GPU (acer nitro 9070 xt oc) hade en hotspot på 111 celsius och därikring. I AMD adrenalin klickade jag bort zero rpm mode och skapade en fläkt kurva som börjar på typ 30-40% vid 50 grader, efter det spelade jag i ungefär 30 minuter och allt var helt normal. Kan tillägga att när hotspotten var 111 grader så märkte jag ingen throttling eller fps loss eller någonting, bara att fläktarna körde hårdare för att få ner temperaturen. Min fråga är ifall jag behöver vara orolig då faktum är hotspot faktiskt lyckades gå upp till 111 grader

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av limenxd:

Min nya GPU (acer nitro 9070 xt oc) hade en hotspot på 111 celsius och därikring. I AMD adrenalin klickade jag bort zero rpm mode och skapade en fläkt kurva som börjar på typ 30-40% vid 50 grader, efter det spelade jag i ungefär 30 minuter och allt var helt normal. Kan tillägga att när hotspotten var 111 grader så märkte jag ingen throttling eller fps loss eller någonting, bara att fläktarna körde hårdare för att få ner temperaturen. Min fråga är ifall jag behöver vara orolig då faktum är hotspot faktiskt lyckades gå upp till 111 grader

Gå till inlägget

111 grader är inte ok, du bör vara orolig.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av limenxd:

Min nya GPU (acer nitro 9070 xt oc) hade en hotspot på 111 celsius och därikring. I AMD adrenalin klickade jag bort zero rpm mode och skapade en fläkt kurva som börjar på typ 30-40% vid 50 grader, efter det spelade jag i ungefär 30 minuter och allt var helt normal. Kan tillägga att när hotspotten var 111 grader så märkte jag ingen throttling eller fps loss eller någonting, bara att fläktarna körde hårdare för att få ner temperaturen. Min fråga är ifall jag behöver vara orolig då faktum är hotspot faktiskt lyckades gå upp till 111 grader

Gå till inlägget

Undervolta och sänk klockfrekvensen en aning.

Har du köpt den sprillans ny? Om inte, ta isär den och kolla om du behöver byta pastan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Blazrulf:

Undervolta och sänk klockfrekvensen en aning.

Har du köpt den sprillans ny? Om inte, ta isär den och kolla om du behöver byta pastan.

Gå till inlägget

Den är sprillans ny. Om undervolt osv "löser" problemet och temperaturen stannar som den ska, skulle du säga att det är "lugnt" då?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan finnas flera orsaker:
-Du har dåligt luftflöde runt kortet så ambient temp är hög.
-Kylare sitter lite ojämnt eller är "warpade", så ibland kan det bli varierande kontakt mot kylaren.
-Bristfälligt applicerad kylpasta/pad/liquid metal

Om man vill mecka själv (som du kanske inte vill då kortet är nytt). Köp ny thermal pad exempelvis här: Phase change pad
Och ta loss kylaren och applicera ny pad på GPU (ska vara en sådan jag länkat till, Honeywell PTM7950)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av limenxd:

Den är sprillans ny. Om undervolt osv "löser" problemet och temperaturen stannar som den ska, skulle du säga att det är "lugnt" då?

Gå till inlägget

Alltså, gpun ska ju hålla sig inom normala temperaturer out of the box. Har du bytt chassi nyligen? Har du kollat luftflödet osv?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Blazrulf:

Alltså, gpun ska ju hålla sig inom normala temperaturer out of the box. Har du bytt chassi nyligen? Har du kollat luftflödet osv?

Gå till inlägget

Nä det är ett helt nybygge: https://www.inet.se/datorbygge/b1690715/datorbygge

Datorn står även på skrivbordet, nämligen mindre än 1decimeter från väggen men känns inte som det bör vara orsaken

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av limenxd:

Nä det är ett helt nybygge: https://www.inet.se/datorbygge/b1690715/datorbygge

Datorn står även på skrivbordet, nämligen mindre än 1decimeter från väggen men känns inte som det bör vara orsaken

Gå till inlägget

Jag skulle råda dig att undervolta kortet och köpa till ett par fläktar som du riktar mot gpun om chassit tillåter.
Gör det inte det så hade jag reklamerat.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar