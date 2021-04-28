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5900x till salu/bytes

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Medlem

5900x till salu/bytes

Har beställt två ryzen 9 5900x, en från komplett och en från inet, båda packades och skickades igår så jag hann ej avbeställa.

Så min fråga är nu om det är någon som vill köpa den andra för inköpspris 6090 + frakt eller högstbjudande om efterfrågan är stor. Alternativt om någon har ett bra grafikkort till över och någon form av byte skulle kunna göras.

CPU’n finns i örebro. Kan även skickas.

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Medlem

Jag har ett ASUS Strix rtx 2070 OC liggandes hemma efter en uppgradering. Låter det intressant samt med en del pengar emellan?

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Medlem

Hej! Jag köper gärna en dem för det pris du begärt.

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