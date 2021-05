Ny dator (-gpu) fryser vid start av csgo via esportal

Hej!

Byggde nyligen ihop min nya dator (sparade mitt grafikkort)

Intel Core i5 11400 2.6 GHz

MSI GeForce GTX 980 4GB Gaming

ASUS TUF GAMING B560M-PLUS

Kingston A2000 1TB

Corsair RM750 750W PSU

Crucial Ballistix 3600 MHz 16 GB (8 GB x2), CL16

Mitt problem är att när jag försöker spela csgo via esportal fryser hela datorn fast. Spelet startas och ibland kan det även connecta så jag kommer in på servern men när jag är väl är inne kan jag inte trycka någonstans. Jag måste antagligen ctrl alt delete och logga ut från windows eller starta om via strömknappen.

Det har ej inträffat när jag spelat cs vanligt, jag har även spelat spel som Apex Legends utan problem.

Det jag har testat att göra är att

aktivera/avaktivera xmp

installerat om csgo/steam

installerat om drivrutiner till grafikkort

uppgraderat bios

verifying game cache

Någon som vet vad det kan vara? Kan det vara grafikkortet som är för gammalt? känns konstigt att det funkar utan esportal

Mvh