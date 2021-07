Lön sanerare

Skrivet av Heatmix: Man kan alltid begära den lön man känner sig värd, det finns ett par hinder här vad jag ser, du är provanställd och det verkar vara stor omsättning av personalen? Din tidigare erfarenhet matchar inte riktigt nuvarande arbetsuppgifter. En ingångslön på 26.600 för okvalificerat arbete känner jag mig lite skeptisk till, 24.000 låter mer rimligt, men som ovan skrev, läs avtal. Lycka till. Gå till inlägget

inte omsättning på folk, bara utökningar av anställningar, då dom ha super mycket att göra, och det är semester tider så 50% av de på heltid ha semester. Till hösten ska dom bli 32 st som ska jobba heltid

Just nu är dom bara 15 st som jobba heltid + mig som timanställd " det är vanligt med 2 -3 månader sim timanställd innan man bli erbjuden heltid "

jag ha jobbat snart 1 månad som timanställd. Så det ska utökas med mycket folk i år.

Samt ha jobbat med min del av sanering/ rengörning på sjukhus som vaktmästare ( 8år ) Patient sängar, kroppsvätskor, hanterat och transporterat lik både vuxna och barn från akuten/ avdelningar + mer naturligt avlidna= ålder, dåligt hjärta etc, stickande avfall, farliga vätskor= flytande kväve, lustgas, Mediciner etc. Så anser jag ha en hel del som kan räknas in till min fördel, men kan ha fel