Tull på chassi från Storbritannien?

Tänker beställa ett chassi från Storbritannien och undrar över hur det blir med tull. Kollar jag tullverkets sida så får jag ju placera varan under Dator (stationär, laptop, iPad) vilket är närmast, chassit kostar mellan 17-1800:- beroende på frakt. Stämmer detta som jag får fram:

Du som köper elektronikprodukter ska betala kemikalieskatt. Skatten för den här varan är 163 kronor per kilo av varans nettovikt. Skatten tas ut oavsett varans värde, däremot kan skatten aldrig överstiga 448 kronor per vara. Kontakta oss för mer information.

? Trodde man behövde tulla på varor nu också i och med brexit.

// Ravix