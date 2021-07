Problem med Google Nest Hub efter uppdatering

Tjo

Jag har en Google nest hub som har fungerat perfekt.

Efter en uppdatering ganska nyligen så fick jag problem.

När jag säger "Hej Google" så får jag svaret "Något är fel. Försök igen om några sekunder".

Ibland så funkar det att försöka igen. Men oftast så gör det inte det.

Jag kan heller inte casta något över huvud taget till den. Jag har provat med SVT, TV4, Viafree, youtube och även enbart "ljud" från telefonen via Youtube Music (som jag har prenumeration på), Spotify (gratis tjänsten), Sveriges Radio, Tune in radio pro och tune in radio (gratisversionen).

Det som händer när jag skickar casten till nest hub är att det blir tyst ett tag och sen så spelas det upp ur telefonen istället.

Jag har startat om nest hub flera gåner, gjort en fabriksåterställning flera gånger, anslutit nest hub till 2.4 ghz bandet och 5 ghz bandet samt provat med en helt annan ap. (och ap:n för Wlan:et).

Jag har även en Google nest mini och en chromecast, och dom fungerar utan problem.

Nest hub har fungerat utan några som helst problem.

Jag hittar inte så mycket information på nätet om just detta.