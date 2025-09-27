SweClockers drop!
Ny SSD-adapter gör diskbyte enkelt

1
Melding Plague

Ny SSD-adapter gör diskbyte enkelt

Har små slädar för en eller två M.2-kort, så användaren slipper öppna datorchassit.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

dumt med splittrad pcie kontakt. kommer ju inte passa vissa moderkort för fejk-pins tar i batteri, kylfläns, etc på vissa moderkort

Byt namn på Nvidia till NvidAI

Medlem

Om det behövs kylflänsar till SSD-diskarna då?

"The following statement is false: The previous statement is true! Welcome to our corner of the universe"

Medlem
Skrivet av Patrik356b:

dumt med splittrad pcie kontakt. kommer ju inte passa vissa moderkort för fejk-pins tar i batteri, kylfläns, etc på vissa moderkort

Som skrivet så är detta mer riktat mot servers, och moderkort som mitt gamla x299 tar inte i nått då man sätter den i en x16/x8 port

Tror det är ett nischat problem faktiskt

Jag har ingen dator att visa upp här nere längre, men jag har en fräsig formel 1 bil i Lego!

Medlem
Skrivet av sp1k3n:

Om det behövs kylflänsar till SSD-diskarna då?

Det ser väl ut som att själva släden är fungerar som kylfläns.
Men det är väl inte jättemycket material med tanke på hur pass tunn hela släden behöver vara, så man får kanske förvänta sig något som förmodligen är snäppet under kylflänsarna som följer med ditt genomsnittliga konsumentmoderkort.

Om du behöver mer än så, ja då går det väl inte alls, det finns ju inget utrymme över i den där lösningen.
Däremot kan man ju se till att ha ordentligt luftflöde, men det är väl typ allt.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Skrivet av Patrik356b:

dumt med splittrad pcie kontakt. kommer ju inte passa vissa moderkort för fejk-pins tar i batteri, kylfläns, etc på vissa moderkort

Skrivet av SwedenVirre:

Som skrivet så är detta mer riktat mot servers, och moderkort som mitt gamla x299 tar inte i nått då man sätter den i en x16/x8 port

Tror det är ett nischat problem faktiskt

Vet inte om det fyller något direkt syfte att ha en fysisk x16-kontakt på ett x8-kort? Det är väl själva frågan här.

Är det för att få det rent monteringsmässigt stadigare?

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem

Hade mer än gärna haft denna lösning, så smidigt hot swap men för 279 euro.
Hade gärna sett denna lösning på vanliga PCI E > M.2 för konsumenter perfect då moderkort har väldigt begränsat med M.2 platser

Medlem
Skrivet av Panthro:

Hade mer än gärna haft denna lösning, så smidigt hot swap men för 279 euro.
Hade gärna sett denna lösning på vanliga PCI E > M.2 för konsumenter perfect då moderkort har väldigt begränsat med M.2 platser

Jag upplever väl dock att detta kort är den typ av kort du efterfrågar...? Problemet är väl priset, inte vad det är för något.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Vet inte om det fyller något direkt syfte att ha en fysisk x16-kontakt på ett x8-kort? Det är väl själva frågan här.

Är det för att få det rent monteringsmässigt stadigare?

Många av X299 korten t.ex är fysiska x16 slottar men x8 elektriskt pga där totalt är 44 pci lanes eller om det var 48 men 4 var SB länk. nånting sånt är det.

ivf så är det bara x8 som gäller i många av dom på några portar(vissa är full x16)

Men att dom inkluderar resten är stabilteten måste det ju vara, finns ju ingen annan anledning kan jag tänka mig?

Jag har ingen dator att visa upp här nere längre, men jag har en fräsig formel 1 bil i Lego!

Medlem
Skrivet av SwedenVirre:

Många av X299 korten t.ex är fysiska x16 slottar men x8 elektriskt pga där totalt är 44 pci lanes eller om det var 48 men 4 var SB länk. nånting sånt är det.

ivf så är det bara x8 som gäller i många av dom på några portar(vissa är full x16)

Men att dom inkluderar resten är stabilteten måste det ju vara, finns ju ingen annan anledning kan jag tänka mig?

Ja, absolut, det är vanligt med fysiska x16-platser med bara x8 inkopplat. Och i det läget så spelar det ju ingen som helst roll om kortet är fysiskt x8 eller x16.

Problemet är ju just om man har en x8-kortplats, då finns risken att det inte går att trycka i det där kortet öht eftersom det kräver att utrymmet bortom kortplatsen är fritt från (höga) komponenter.

Frågan är väl just om det är en rimlig avvägning... hade det varit ett problem rent strukturellt om det bara hade varit x8?

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Ja, absolut, det är vanligt med fysiska x16-platser med bara x8 inkopplat. Och i det läget så spelar det ju ingen som helst roll om kortet är fysiskt x8 eller x16.

Problemet är ju just om man har en x8-kortplats, då finns risken att det inte går att trycka i det där kortet öht eftersom det kräver att utrymmet bortom kortplatsen är fritt från (höga) komponenter.

Frågan är väl just om det är en rimlig avvägning... hade det varit ett problem rent strukturellt om det bara hade varit x8?

Jo men precis, antagligen så har dom testat när kortet byggdes att bara använda sig av X8 och tyckt det kanske blev för ostadigt. Men då lämnat utrymme för att det ska vara möjligt om man bara en x8 port.

för man ser ju på kortet att dom lämnat så att ifall man bara har en k8 port så ska man kunna koppla in där med.

finns en del server moderkort som har rena x8 portar, men har klipset för x16 för att haka i där bak. och på dom server moderkortet så är där inget bakom x8 portarna. SÅ en stabiltets grej helt enkelt.

så detta känns väldigt mycket som en server grej. kan se om jag hittar moderkortet som kommer upp ur minnet men efter lite snabb sökning så hittar jag inte det.

Men ja, detta känns som en ren server grej och inget som är tänkt att sitta på vanliga gaming moderkort. priset känns ju inte heller som det är riktat till konsumenter i första hand och där är det valet inte ett större problem.

Jag har ingen dator att visa upp här nere längre, men jag har en fräsig formel 1 bil i Lego!

Medlem
Skrivet av SwedenVirre:

så detta känns väldigt mycket som en server grej. kan se om jag hittar moderkortet som kommer upp ur minnet men efter lite snabb sökning så hittar jag inte det.

Men ja, detta känns som en ren server grej och inget som är tänkt att sitta på vanliga gaming moderkort. priset känns ju inte heller som det är riktat till konsumenter i första hand och där är det valet inte ett större problem.

Fast titta på hårdvaran de testat, mest konsumentprylar. Känns ju mer som något som siktar på prosumer/homelab/entry level workstation/server.

I servervärlden dominerar väl redan hotswap 2.5" NVMe med U.2/U.3, inte en massa M.2-prylar som ändå huvudsakligen är konsumentorienterade på alla fronter?

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Skrivet av Panthro:

perfect då moderkort har väldigt begränsat med M.2 platser

Normala ATX-moderkort har idag ofta 4 st M.2-platser.

Det är dags att pensionera gamla 500 GB-enheter istället.

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

1
