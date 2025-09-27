Ny SSD-adapter gör diskbyte enkelt

Skrivet av evil penguin: Ja, absolut, det är vanligt med fysiska x16-platser med bara x8 inkopplat. Och i det läget så spelar det ju ingen som helst roll om kortet är fysiskt x8 eller x16. Problemet är ju just om man har en x8-kortplats, då finns risken att det inte går att trycka i det där kortet öht eftersom det kräver att utrymmet bortom kortplatsen är fritt från (höga) komponenter. Frågan är väl just om det är en rimlig avvägning... hade det varit ett problem rent strukturellt om det bara hade varit x8? Gå till inlägget

Jo men precis, antagligen så har dom testat när kortet byggdes att bara använda sig av X8 och tyckt det kanske blev för ostadigt. Men då lämnat utrymme för att det ska vara möjligt om man bara en x8 port.

för man ser ju på kortet att dom lämnat så att ifall man bara har en k8 port så ska man kunna koppla in där med.

finns en del server moderkort som har rena x8 portar, men har klipset för x16 för att haka i där bak. och på dom server moderkortet så är där inget bakom x8 portarna. SÅ en stabiltets grej helt enkelt.

så detta känns väldigt mycket som en server grej. kan se om jag hittar moderkortet som kommer upp ur minnet men efter lite snabb sökning så hittar jag inte det.

Men ja, detta känns som en ren server grej och inget som är tänkt att sitta på vanliga gaming moderkort. priset känns ju inte heller som det är riktat till konsumenter i första hand och där är det valet inte ett större problem.