Köpa egen router till ownit fiber

Hejsan!

Har suttit och försökt lösa detta problem själv men kommer inte riktigt fram till något 100% då jag inte är så klipsk när det kommer till sånt här och därför kände jag att det var dags att skapa ett konto och be om eran hjälp istället. Jag ska nämligen flytta och då även skaffa ownit och deras fiber (via open universe) men har inte hört så mycket gott om deras (och de flesta andra leverantörers) router som följer med och är därför sugen på att köpa en själv, men om jag förstått det rätt så är det kanske inte så lätt som att bara köpa en router, åka hem och sen koppla in en internetkabel från uttaget på väggen och in i routern för att sedan ha ett fungerande internet?

Eller har jag fått allting om bakfoten?

Har även sett denna blivit rekommenderad i några trådar här på forumet: https://www.webhallen.com/se/product/273912-Asus-RT-AC86U-Gam... Är denna någonting att hänga i granen? Kommer att spela den del, streama, ha några enheter igång samtidigt då och då med mera.

Tack på förhand!