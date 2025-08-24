Dator kraschar och startar om sig själv dagligen, felkod "kernel power 41 (63)

Ok, under ca en månads tid nu så har min PC börjat krascha helt random nästan dagligen och oftast en gång per dag men har även hänt att den kraschat två och till och med tre gånger på en dag. Det som händer är att datorn startar om sig själv och jag har kollat loggar i windows efter varje krasch och det har alltid varit relaterat till felkod "kernel power 41 (63)". Har googlat lite på denna felkod och från vad jag kan utläsa så finns det en rad olika orsaker som kan ligga bakom, felaktig hårdvara, trasig nätagg, överhettning etc.

PCn innehåller både lite äldre delar och även nyare delar från 2023 då jag hade Inet till hjälp att bygga ihop datorn i nytt chassi och passade även då på att byta ut CPU kylare, fläktar & hårddisk till nyare. Men nätaggregatet är lite äldre och funderar nu på om detta är den troliga källan till krascherna. Det är en "EVGA GQ 650W Hybrid Modular 80+ PSU" från 2018 kan tilläggas.

Kan också säga det att jag har PCn i en garderob, dock med dörr alltid lite öppen för att få luften att ventilera bättre men det blir ganska varmt där inne ändå och funderar på om detta är mer troligt som orsaken till krascherna, vad tror ni?