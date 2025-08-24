Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Dator kraschar och startar om sig själv dagligen, felkod "kernel power 41 (63)

Dator kraschar och startar om sig själv dagligen, felkod "kernel power 41 (63)

Ok, under ca en månads tid nu så har min PC börjat krascha helt random nästan dagligen och oftast en gång per dag men har även hänt att den kraschat två och till och med tre gånger på en dag. Det som händer är att datorn startar om sig själv och jag har kollat loggar i windows efter varje krasch och det har alltid varit relaterat till felkod "kernel power 41 (63)". Har googlat lite på denna felkod och från vad jag kan utläsa så finns det en rad olika orsaker som kan ligga bakom, felaktig hårdvara, trasig nätagg, överhettning etc.

PCn innehåller både lite äldre delar och även nyare delar från 2023 då jag hade Inet till hjälp att bygga ihop datorn i nytt chassi och passade även då på att byta ut CPU kylare, fläktar & hårddisk till nyare. Men nätaggregatet är lite äldre och funderar nu på om detta är den troliga källan till krascherna. Det är en "EVGA GQ 650W Hybrid Modular 80+ PSU" från 2018 kan tilläggas.

Kan också säga det att jag har PCn i en garderob, dock med dörr alltid lite öppen för att få luften att ventilera bättre men det blir ganska varmt där inne ändå och funderar på om detta är mer troligt som orsaken till krascherna, vad tror ni?

Du kan kolla tempen med t.ex. Hwinfo64 för att se om den går varm.
Vad har du för hårdvara i övrigt? är det överklockat?

Kernel power 41 säger enbart att datorn har startat om sig utan att stängas av korrekt, så det säger ungefär ingenting, tyvärr.
Finns det inget intressant som sker minuten innan det eller så? Ganska troligt att svaret är nej, dock, om den loggar det.

Skrivet av tonii:

Du kan kolla tempen med t.ex. Hwinfo64 för att se om den går varm.
Vad har du för hårdvara i övrigt? är det överklockat?

Övrig hårdvara ser ut så här:
- Moderkort: ASUS Prime Z370
- CPU Kylare: Noctua NH-D15S
- CPU: Intel i9 9900k 3.6GHZ
- Fläktar: Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM x2
- Chassi: Fractal Design Define S
- Hårddisk: Samsung 970 EVO Plus 500GB
- GPU: Palit GeForce GTX1060 6GB
- Minne: HyperX 32GB DDR4 (2x16)

Nej, inte överklockat och spelar inget alls på PCn. Kör dock en del krävande trading applikationer kan tilläggas.
Ok, jag ska prova ta tempen på den imorrn vid normal användning och kan rapporetera tillbaka värden då.

Skrivet av Thomas:

Kernel power 41 säger enbart att datorn har startat om sig utan att stängas av korrekt, så det säger ungefär ingenting, tyvärr.
Finns det inget intressant som sker minuten innan det eller så? Ganska troligt att svaret är nej, dock, om den loggar det.

Inte direkt nåt intressant, oftast händer det från ingenstans men har även märkt vid några tillfällen att när jag belastar datorn lite extra, t.ex när jag kör antivirus scan så har datorn kraschat nästan direkt så det verkar vara så att när datorn får jobba lite extra mycket så händer det mer ofta

Ställ datorn utanför garderoben tillfälligt och se om den fungerar. i så fall vet du att problemet är relaterat till värme på något sätt eller inte.

Skrivet av Modellören:

Ställ datorn utanför garderoben tillfälligt och se om den fungerar. i så fall vet du att problemet är relaterat till värme på något sätt eller inte.

Jo, jag har tänkt på detta också. Ska prova och se vad som händer.

Ok, laddade ner HWINFO och där finns en massa olika information. Vad mer specifikt är det jag ska kolla efter?
Antar att det är under "sensorer" delen jag ska utläsa data?

Är det det inget hårdvarufel så är det troligen compabilitets problem med drivrutiner, tjänster och program. Kolla loggfilen vilka fel du har efter kraschen samt vilka fel du accumulerat över flertalet krascher och släng in beskrivningarna på felen i co pilot och testa åtgärder.

Här är en logg som jag sparade från en krasch nyligen, vet inte om man kan utläsa nåt nyttigt från den.

Klipp in den i co-pilot ,😁. Och börja lära, ditt problem kommer inte att lösas via instruktioner på ett forum, tyvärr.

Orkar du inte själv jobba med det så föreslår jag en ren om installation av Windows. Spara dina filer extern innan.

Skrivet av stack3d:

Ok, laddade ner HWINFO och där finns en massa olika information. Vad mer specifikt är det jag ska kolla efter?
Antar att det är under "sensorer" delen jag ska utläsa data?

läs av alla temperaturer, min gissning är ram-minne dock

https://www.memtest86.com/

lämna testet på nån natt

