Datorn kraschar efter GPU-uppgradering

Har problem med burken efter att ha bytt från ett AMD Vega64 till ett RTX 2080 Ti, som jag köpte här på Marknaden.

Vanligt desktop-Windows-slösurfande fungerar det som tänkt, men när jag startar PUBG så tar det högst 3-4 minuter innan datorn dör och startar om, precis som vid effektförlust. I Windows Loggboken står "KernelPower" som felkälla.

Vad jag testat:

- Clean installation av Windows, förstås med drivrutiner osv.

- Kopplat separata kablar till PSU för GPUns strömförsörjning

- Mätt energikonsumption (peakar på 370W innan datorn dör, nätagget är ett Seasonic 750W Gold)

- Mätt temperatur

- Uppdaterat moderkortets BIOS till senaste

Komponenter:

- Mobo: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (Kaby Lake)

- CPU: Intel i5 8600K (Coffee Lake)

- RAM: 2x Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB

- PSU: Seasonic Focus Plus Gold 750W

- GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti White Edition

- Mjukvara: Windows 11 Pro, nVidia App + senaste drivrutinen

Tips och råd mottages tacksamt