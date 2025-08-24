Datorn kraschar efter GPU-uppgradering

Gorian
Har problem med burken efter att ha bytt från ett AMD Vega64 till ett RTX 2080 Ti, som jag köpte här på Marknaden.
Vanligt desktop-Windows-slösurfande fungerar det som tänkt, men när jag startar PUBG så tar det högst 3-4 minuter innan datorn dör och startar om, precis som vid effektförlust. I Windows Loggboken står "KernelPower" som felkälla.
Vad jag testat:
- Clean installation av Windows, förstås med drivrutiner osv.
- Kopplat separata kablar till PSU för GPUns strömförsörjning
- Mätt energikonsumption (peakar på 370W innan datorn dör, nätagget är ett Seasonic 750W Gold)
- Mätt temperatur
- Uppdaterat moderkortets BIOS till senaste
Komponenter:
- Mobo: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (Kaby Lake)
- CPU: Intel i5 8600K (Coffee Lake)
- RAM: 2x Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB
- PSU: Seasonic Focus Plus Gold 750W
- GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti White Edition
- Mjukvara: Windows 11 Pro, nVidia App + senaste drivrutinen
Tips och råd mottages tacksamt
---
så vad var max temp på gpu? mätte du vram och hotspot också?
Överclockar du något?
Kan ju ha hänt något med PSUn när du bytte kortet. Om möjligt testa annan PSU.
Hur är temperaturen på CPU?
Startar datorn om eller dör datorn helt och inte startar om sig?
Inga felmeddelanden från bios?
Kan också vara fel på grafikkortet du köpte.
Kan du byta tillbaka till Vega? För att se att du kan spela mer än 10 min
