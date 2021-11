Förstärkare till Audio Pro Black Diamond

Effekten som står på högtalarna är vad dom "tål" och vad tillverkaren rekommenderar, inte vad dom kräver.

Du kan utan vidare driva en "500w" högtalare med en 1w förstärkare (förutsatt att den klarar lasten såklart).

Och vad gäller 8 vs 4 Ohm så är en högtalare en väldigt varierande last.

Ofta så anger högtalartillverkare bara en typisk last när högtalaren varierar från 2-16 Ohm.

De flesta förstärkare har inga problem med detta, och 4 Ohm är inte extremt på något sätt.

Kort sagt, din Onkyo kommer inte ha några som helst problem med dina Audio Pro.

Tvärtom så tror jag att med >100w tillgängligt så får du vara lite försiktig om du gillar att spela på "fest volym".