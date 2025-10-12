Allvarliga säkerhetsbrister i 7-Zip

Skrivet av evil penguin: Nånting nånting winget ... Gå till inlägget

Det är så konstigt att inte ett sådant stort program har någon slags meddelande om nya versioner eller något. Samma med winrar. Mycket mindre program har sådana funktioner.

Winget kör jag genom UniGetUI, fungerar inte alltid för alla program men rätt okej ändå.