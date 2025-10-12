Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Allvarliga säkerhetsbrister i 7-Zip

Melding Plague

Allvarliga säkerhetsbrister i 7-Zip

Uppdateringar släpptes i juli och augusti men bristerna nämndes aldrig.

Läs hela artikeln här

Medlem
Skrivet av Nyhet:

7-Zip har inget system för automatiska uppdateringar utan användare måste ladda ned och installera den nya versionen varje gång.

Nånting nånting winget...

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Nånting nånting winget...

Det är så konstigt att inte ett sådant stort program har någon slags meddelande om nya versioner eller något. Samma med winrar. Mycket mindre program har sådana funktioner.

Winget kör jag genom UniGetUI, fungerar inte alltid för alla program men rätt okej ändå.

Medlem

Well well well.. Komiskt med tanke på artikeln om Winrar för några månader sedan, där vissa klankade ner på Winrar för att vara osäkert och 7-zip som säkert och en självklarhet.

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Nånting nånting winget...

Eller chocolatey. Beroende på vilka krav man har och program som behöver finnas. (Jag vet att man kan paketera själv).
Jag drog bara en choco upgrade all så flög 7zip iväg med en ny version.

Snusfri

Winrar ftw.
7-zip är en blek kopia.

Medlem

Har egentligen allt jag behöver genom DOpus, men kör emellanåt med portabla versioner av 7-Zip samt PeaZip på andra maskiner.

I övrigt hade det varit intressant att få veta hur många som använder winget.

Medlem

Tur man kör Winrar istället då.

Va ett jäkla härg om bla bla bla 7zip så mycket bättre bla bla bla när det för ett gäng månader sen hade en liknande säkerhetsbrist.

så nu kommer det tillbaka och biter dessa som nämnde detta i arslet att 7zip var egentligen inte ett dugg bättre.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

Tur man kör Winrar istället då.

Va ett jäkla härg om bla bla bla 7zip så mycket bättre bla bla bla när det för ett gäng månader sen hade en liknande säkerhetsbrist.

så nu kommer det tillbaka och biter dessa som nämnde detta i arslet att 7zip var egentligen inte ett dugg bättre.

Grattis, oavsett vad du använder så kan du bli hackad. Hurraaaa...

Medlem
Skrivet av Sh4d0wfi3nd:

Eller chocolatey. Beroende på vilka krav man har och program som behöver finnas. (Jag vet att man kan paketera själv).
Jag drog bara en choco upgrade all så flög 7zip iväg med en ny version.

Ja, vilket som fixar ju detta. Winget är lösningen som följer med Windows, så det känns lättast att peka på.

Skrivet av Lagers:

Det är så konstigt att inte ett sådant stort program har någon slags meddelande om nya versioner eller något. Samma med winrar. Mycket mindre program har sådana funktioner.

Winget kör jag genom UniGetUI, fungerar inte alltid för alla program men rätt okej ändå.

Gå till inlägget

På ett sätt håller jag med...

Men ur ett större perspektiv är det rätt galet att varje applikation för sig förväntas hitta på en lösning för att leta efter uppdateringar, notifiera användaren, osv. Det är ju ett upplägg som lett till en förskräcklig användarupplevelse.

Medlem

Vill minnas att det snackades om att det var säkerhetsrelaterat när både 25 och 25.01 kom, kan då fasiken inte minnas var jag såg det, men jag uppdaterade alla ställen jag använder 7z på (vilket även innefattar många kunder) när det släpptes.

om man nu är slö med winget så finns det ju autouppdaterare till det.

Medlem
Skrivet av Deeziel:

Vill minnas att det snackades om att det var säkerhetsrelaterat när både 25 och 25.01 kom, kan då fasiken inte minnas var jag såg det, men jag uppdaterade alla ställen jag använder 7z på (vilket även innefattar många kunder) när det släpptes.

om man nu är slö med winget så finns det ju autouppdaterare till det.

Ja alltså, det stod väl i release notes (men inga detaljer mer än att det ingick säkerhetsfixar), men detta fick begränsad uppmärksamhet?

Sötast
Skrivet av evil penguin:

Nånting nånting winget...

Gå till inlägget

shh... inte diskutera commandline här... folk kan tro att man är linuxanvändare och att använda oneliners är för svårt!

Medlem

Använde winrar och sen 7zip i många år, men senare år slutat installera dedikerade ”zip” hanterare. Känns som os:et gör 90% av det man behöver redan till vardags. Är ju inte direkt platsbrist på diskarna längre idag heller så komprimerar aldrig mina egna filer, vilket jag gjorde mycket förr i Windows 95 eran (kanske t.o.m. tidigare än så)

Medlem
Skrivet av Sh4d0wfi3nd:

Eller chocolatey. Beroende på vilka krav man har och program som behöver finnas. (Jag vet att man kan paketera själv).
Jag drog bara en choco upgrade all så flög 7zip iväg med en ny version.

Vet inte chocolatey är bättre, men det jag använde när jag körde windows. Winget störde jag mig när jag skulle byta för att man behövde skriva Mozilla.Firefox ist för bara firefox.

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Ja, vilket som fixar ju detta. Winget är lösningen som följer med Windows, så det känns lättast att peka på.

På ett sätt håller jag med...

Men ur ett större perspektiv är det rätt galet att varje applikation för sig förväntas hitta på en lösning för att leta efter uppdateringar, notifiera användaren, osv. Det är ju ett upplägg som lett till en förskräcklig användarupplevelse.

Det hade varit bra om Windows hade haft en standardtjänst som program kunde registrera sig i vid installation, för att koppla uppdateringar till en frivillig del av systemuppdateringsprocessen. En tjänst som var så enkel och robust att det vore korkat av en programtillverkare att inte utnyttja den. Så skulle man kunna, för varje program, som användare välja om man vill att det ska uppdateras automatiskt så fort en ny uppdatering kommer, meddela via en notifiering men inte göra nåt, enbart vid omstart, enbart manuellt eller aldrig.

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Det hade varit bra om Windows hade haft en standardtjänst som program kunde registrera sig i vid installation, för att koppla uppdateringar till en frivillig del av systemuppdateringsprocessen. En tjänst som var så enkel och robust att det vore korkat av en programtillverkare att inte utnyttja den. Så skulle man kunna, för varje program, som användare välja om man vill att det ska uppdateras automatiskt så fort en ny uppdatering kommer, meddela via en notifiering men inte göra nåt, enbart vid omstart, enbart manuellt eller aldrig.

Om den hade varit väldesignad så håller jag med. Men som det ser ut idag så hade jag inte så gärna haft alla programuppdateringar inbakat i Windows update. Litar inte på att ms skulle fixa att designa en sån tjänst väl 🤣

Men det är en bra affärsidé!

Medlem

Börjar bli lite mycket med 7-zip nu, och med tanke på var programmeraren hör hemma så ökar riskerna för varje patchad sårbarhet. Vad byter man till nu om man inte vill ha Winrar?

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Börjar bli lite mycket med 7-zip nu, och med tanke på var programmeraren hör hemma så ökar riskerna för varje patchad sårbarhet. Vad byter man till nu om man inte vill ha Winrar?

Instämmer. Även om det är open source är det få utvecklare inblandade.

Jag tycker att det inbyggda i Windows räcker bra numera sedan det fick stöd för rar m.fl. Behöver inga avancerade funktioner längre, precis som @BeottOchStraff skrev ovan.

Medlem

Har 7-zip fått W11 stöd än eller är det fortfarande NanaZip som gäller?

Medlem

Använder ändå nanazip. Mycket snabbare än 7zip när det gäller att okomprimera arkiv. Men det är förmodligen en skill issue för min del.

Medlem
Skrivet av BrottOchStraff:

Använde winrar och sen 7zip i många år, men senare år slutat installera dedikerade ”zip” hanterare. Känns som os:et gör 90% av det man behöver redan till vardags. Är ju inte direkt platsbrist på diskarna längre idag heller så komprimerar aldrig mina egna filer, vilket jag gjorde mycket förr i Windows 95 eran (kanske t.o.m. tidigare än så)

Jag försökte tills jag skulle packa upp ett större bibliotek av småfiler. Skulle ta typ en timma med Windows inbyggda. Tog typ 30 sekunder med 7zip.

Medlem
Skrivet av ELF:

Har 7-zip fått W11 stöd än eller är det fortfarande NanaZip som gäller?

med tanke på "for Windows x64 (64-bit)" så antar jag att det innebär ~win XP x64 - win11 x64 kompatibelt.

även längre ner på download sidan står exakt vilka versioner det stödjer

"7-Zip works in Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 / 2003 / 2000."

och med tanke på att win 11 är ett modifierat win 10 så skulle jag tippa att det nog aldrig varit något större problem att köra det på win 11 även om det inte specat win 11.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

med tanke på "for Windows x64 (64-bit)" så antar jag att det innebär ~win XP x64 - win11 x64 kompatibelt.

även längre ner på download sidan står exakt vilka versioner det stödjer

"7-Zip works in Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 / 2003 / 2000."

och med tanke på att win 11 är ett modifierat win 10 så skulle jag tippa att det nog aldrig varit något större problem att köra det på win 11 även om det inte specat win 11.

Funkar i W11 men utvecklaren vägrar lägga till stöd för nya context menyn så 7-Zip går fett bort.

Medlem
Skrivet av farnebr1nk:

Använder ändå nanazip. Mycket snabbare än 7zip när det gäller att okomprimera arkiv. Men det är förmodligen en skill issue för min del.

Nanazip är väl baserat på just 7zip? Eller hur menade du?

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Börjar bli lite mycket med 7-zip nu, och med tanke på var programmeraren hör hemma så ökar riskerna för varje patchad sårbarhet. Vad byter man till nu om man inte vill ha Winrar?

Låter bakvänt just att riskerna skulle öka för varje patchad sårbarhet?

Medlem
Skrivet av LeVvE:

Funkar i W11 men utvecklaren vägrar lägga till stöd för nya context menyn så 7-Zip går fett bort.

Hela nya kontextmenyn går bort så stängde av den istället.

Keeper of The Nvidia Drivers
Skrivet av underd0g76:

Börjar bli lite mycket med 7-zip nu, och med tanke på var programmeraren hör hemma så ökar riskerna för varje patchad sårbarhet. Vad byter man till nu om man inte vill ha Winrar?

Jag kör PeaZip. Vet inte om det är bättre/säkrare än 7zip/winrar, men det funkar iaf

https://peazip.github.io/peazip-64bit.html

