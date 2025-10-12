Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Problem med att internet dör en gång per session

Medlem

Problem med att internet dör en gång per session

Hej,

Jag har fått ett problem med att internet på min dator dör en gång efter att jag startat den, varar i några sekunder sen fungerar den felfritt. Tänkte först att det var routern som var problemet så startade om den. Men ingen annan av våra datorer har problemet och hjälpte inte att starta om routern, har också testat att koppla min dator direkt till fiber-routern men gjorde ingen skillnad. Även testat att flusha DNS, IP och få nya och att återställa nätverkskortet men gjorde ingen skillnad.
Märks mest när jag spelar CS för då kastas jag ut och kan koppla upp till CS servern direkt igen när jag kommit ut i huvudmenyn, trodde att det kanske var CS problemet låg i sen men hade reddit öppen i min andra skärm och då stod det att jag var offline på forumet när jag tappade kontakten med CS-servern. Märkte det också när jag spelade SC2 att det laggade till i några sekunder och sen fungerade det felfritt.

Efter att det hänt en gång så fungerar det felfritt tills jag startar datorn nästa gång.
Tror problemen började när jag byte från telenor till telia för 1 månad sedan men är inte helt säker.
Har också testat byta kabel, men gjorde ingen skillnad och trodde inte heller att det var problemet för då känns det som det skulle hända flera gånger.
Händer inte direkt heller utan tar kanske 10min innan det händer, ej klockat det
Har aldrig hänt tidigare under de 4åren jag haft datorn.

Har nu fått slut på idéer med vad felet kan vara så söker mig nu till klokare personer

Rekordmedlem
Skrivet av Blacksanta:

har också testat att koppla min dator direkt till fiber-routern men gjorde ingen skillnad

Vad är det du kallar fiber routern, är det en tjänstefördelare eller har du verkligen 2 routrar i lanet ?
Om du har en tjänstefördelare är något med än routerns wanport kopplad till den ?

Medlem

Vad har du för router?
Uppgradera drivrutiner?

Medlem

Följer då jag har samma problem, testat det mesta som ny router, kablage etc. Inget har hjälpt.

Medlem
Skrivet av timpangoeselite:

Följer då jag har samma problem, testat det mesta som ny router, kablage etc. Inget har hjälpt.

Fick du samma problem även utan router?

Medlem
Skrivet av Blacksanta:

Händer inte direkt heller utan tar kanske 10min innan det händer, ej klockat det

Klocka det. Gärna med pingplotter, mtr eller liknande för att få ett hum om var i nätverket (eller datorn) problemet ligger. Gärna direkt från boot och mer än ett dygn utan annan aktivitet på datorn, sovläge avstängt, för att få reda på om det är något som händer periodiskt.

Kolla event log/loggboken vid de tidpunkter du ser felet.

Och beskriv förstås hur nätverket ser ut, inklusive modeller på utrustningen.

