Problem med att internet dör en gång per session

Hej,

Jag har fått ett problem med att internet på min dator dör en gång efter att jag startat den, varar i några sekunder sen fungerar den felfritt. Tänkte först att det var routern som var problemet så startade om den. Men ingen annan av våra datorer har problemet och hjälpte inte att starta om routern, har också testat att koppla min dator direkt till fiber-routern men gjorde ingen skillnad. Även testat att flusha DNS, IP och få nya och att återställa nätverkskortet men gjorde ingen skillnad.

Märks mest när jag spelar CS för då kastas jag ut och kan koppla upp till CS servern direkt igen när jag kommit ut i huvudmenyn, trodde att det kanske var CS problemet låg i sen men hade reddit öppen i min andra skärm och då stod det att jag var offline på forumet när jag tappade kontakten med CS-servern. Märkte det också när jag spelade SC2 att det laggade till i några sekunder och sen fungerade det felfritt.

Efter att det hänt en gång så fungerar det felfritt tills jag startar datorn nästa gång.

Tror problemen började när jag byte från telenor till telia för 1 månad sedan men är inte helt säker.

Har också testat byta kabel, men gjorde ingen skillnad och trodde inte heller att det var problemet för då känns det som det skulle hända flera gånger.

Händer inte direkt heller utan tar kanske 10min innan det händer, ej klockat det

Har aldrig hänt tidigare under de 4åren jag haft datorn.

Har nu fått slut på idéer med vad felet kan vara så söker mig nu till klokare personer