Från klockan 18 på fredag den 10/10 ger sig @Wakkaah ut slagfältet för att uppleva Battlefield 6 i en specialstream.

Planen är att först testa Battlefield 6 i singleplayer och sedan prova på onlineläget tillsammans med tre Slaget-aktuella medlemmar: @IMPANI, @Visual Prick och Pyurple. Toppenläge att studera lagkamrater och fiender alltså!

Ratta in fredagens livestream och reka motståndare inför Slaget.

Giveaways under sändningen

Förutom pang-pang och möjligtvis ett och annat stridsrop bjuder sändningen på giveaways. Spelkoder till Battlefield 6 kommer att lottas och tävlas ut bland de som följer streamen.

Livestreamen drar igång kl. 18.00 och går att följa live på FZ:s Youtubekanal eller på FZ.se. Får du blodad tand finns dessutom fortfarande chansen att komma med som reserv i Slaget.

Följ Battlefield 6-streamen på fredag!

🪖Livestream av nya Battlefield 6
🪖Spelkoder lottas ut under sändningens gång
🪖Häng med kl. 18.00 10/10 på Youtube eller FZ.se!

Slaget – FZ mot SweClockers i Battlefield 6 den 19 oktober

Den 19 oktober möts FZ och SweClockers i Battlefield 6: Slaget – en episk onlinebatalj där 32 SweClockers-medlemmar ska strida för forumets färger mot lika många FZ-medlemmar.

Grundlaget är spikat men formuläret ligger öppet för dig som är redo att hoppa in som reserv. Läs mer om Slaget nedan och anmäl intresse via knappen!

Tidigare artiklar om Slaget

Till rekryteringsformuläret!

