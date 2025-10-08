Från klockan 18 på fredag den 10/10 ger sig @Wakkaah ut slagfältet för att uppleva Battlefield 6 i en specialstream.
Planen är att först testa Battlefield 6 i singleplayer och sedan prova på onlineläget tillsammans med tre Slaget-aktuella medlemmar: @IMPANI, @Visual Prick och Pyurple. Toppenläge att studera lagkamrater och fiender alltså!
Giveaways under sändningen
Förutom pang-pang och möjligtvis ett och annat stridsrop bjuder sändningen på giveaways. Spelkoder till Battlefield 6 kommer att lottas och tävlas ut bland de som följer streamen.
Livestreamen drar igång kl. 18.00 och går att följa live på FZ:s Youtubekanal eller på FZ.se. Får du blodad tand finns dessutom fortfarande chansen att komma med som reserv i Slaget.
Följ Battlefield 6-streamen på fredag!
🪖Livestream av nya Battlefield 6
🪖Spelkoder lottas ut under sändningens gång
🪖Häng med kl. 18.00 10/10 på Youtube eller FZ.se!