I betalt samarbete med Electronic Arts.

Från klockan 18 på fredag den 10/10 ger sig @Wakkaah ut slagfältet för att uppleva Battlefield 6 i en specialstream.

Planen är att först testa Battlefield 6 i singleplayer och sedan prova på onlineläget tillsammans med tre Slaget-aktuella medlemmar: @IMPANI, @Visual Prick och Pyurple. Toppenläge att studera lagkamrater och fiender alltså!

Giveaways under sändningen

Förutom pang-pang och möjligtvis ett och annat stridsrop bjuder sändningen på giveaways. Spelkoder till Battlefield 6 kommer att lottas och tävlas ut bland de som följer streamen.

Livestreamen drar igång kl. 18.00 och går att följa live på FZ:s Youtubekanal eller på FZ.se. Får du blodad tand finns dessutom fortfarande chansen att komma med som reserv i Slaget.

Följ Battlefield 6-streamen på fredag!

🪖Livestream av nya Battlefield 6

🪖Spelkoder lottas ut under sändningens gång

🪖Häng med kl. 18.00 10/10 på Youtube eller FZ.se!