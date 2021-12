Hej!

Hittade denna video på Youtube. Det är en RTX 2080 TI Gigabyte.

https://www.youtube.com/watch?v=pMJr5MFCxms&ab_channel=FrogRa

Det verkar vara s.k. Thermal Pads.

Om du läser kommentarerna så står det om Thermal Pads och Temp:

"Hi,thanks for comment! Its 0.5mm and 1.0mm in front and on back 2.0mm.

I got 10 digreaseas lower,from 77c do 67c on furmark test fhd high preset".

Men som någon sade. Kolla vad som gäller för just ditt kort.