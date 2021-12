Kylare funkar inte(?)(Z690-f, 12700k, EK AIO Basic 360, fractal Define 7 ATX)

Hej kära Sweclockers!

Jag har köpt mig en ny dator i delar, har skruvat ihop allt själv, allt verkar fungera förutom en detalj…

Kylar pumpen?!

Spec:

12700k

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

Asus RTX 3070 TUF GAMING

ADATA XPG 16GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL38 Lancer

Fractal Design Define 7 Grå TG

Samsung 980 PRO 1terra

Corsair RM850X 850W v2

Först valde jag att installera fläktar till kylaren i Hubben som sitter i chassit, (som jag kopplade lilla till CPU FAN i moderkortet + SATA kabel som bruksanvisningen säger) och pumpen i moderkortet ”AIO PUMP”. Detta resulterade i att fläktarna gick på max och det vart för varmt för CPU och datorn stängde av (antagligen moderkortet som kom i nå safe mode pga värmen) detta var såklart fel och mitt fel då detta är min första gång.

Sedan testade jag att sätta in pumpen i hubben istället samt fläktarna som chassit ville enligt manualen , då fick jag felkod ”CPU fan speed detection error”.

Sedan provade jag koppla in kylarens Pump igen i ”AIO PUMP” i moderkortet samt 3 fläktarna i CPU FAN i moderkortet (använder en sådan sladd som jag fick med som kopplar ihop alla 3 fläktar till en sladd).

Då gick fläktarna först normalt och man märkte att datorn justerade fläktarna lite, men när jag började installera diverse saker med ett program som följde med windows 11 (alltså CPU gick 1-5% av kapacitet) så började fläktarna gå på max, denna gång höll jag koll på hur varm kylaren blev med handen då den var riktigt het första gången, och den vart också för varm så jag stängde av den för att gå in på BIOS för att kika på tempen men fick då upp ”CPU over tempeture error”..

Då brast det för mig, jag stängde av direkt för att jag är livrädd jag tar sönder något.

Det känns som pumpen inte går? Jag förstår ingenting helt ärligt. Jag ska gå och testa koppla ur hubben som jag satt på moderkortet ” CHA FAN1P” och på hubben har jag endast de 3 fläktar som följde med chassit. Tänker om hubben gör någon form av error och tar bort strömmen till AIO PUMP kontakten på moderkortet?

Alla delar är helt ny, har varit väldigt varsam samt det satt kylarpasta på kylaren när den kom (med plast utanpå som jag tog av), jag har även en LGA 1700 bracket som är installerad.

Tar emot alla tips, jag återkommer med resultat från att koppla ur hubben och ska verkligen försöka lyssna om pumpen går!

(Ja jag vet jag borde tagit hjälp av ett proffs, men har frågat via telefon samt en vän var här och började hjälpa mig installera)

Med vänlig hälsning,

Mathias