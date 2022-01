Är mitt 2070 SUPER för varm?

Hej,

Jag undrar om detta är vettiga temperaturer för ett 2070 SUPER, den står i ett bra ventilerat chassi och jag har även undervoltat det lite, GPU värmen tycker jag är normal med Memory och Hot Spot värdena? I detta exemplet är inte ens användandet 100% , borde jag vara orolig?

GPU 1.000V

Temp

GPU 74 C

Memory 91.8 C

Hot Spot 91.8 C

Fans ~2587 RPM

Utilization

GPU 89.8%

Memory 32.2%