[30K] Datorbygge färdig på inet, önskar koll innan beställning

Tjena!

Tänkte beställa ny dator på inet och har lagt ihop denna burk:

https://www.inet.se/datorbygge/b1706161/2025-09-23

Anledningen till processorn är att jag kör en hel del spelutveckling men behöver inte mer gpu än det där. Kör 3070 idag och det kommer jag långt på så 5070 ti är absolut mer än tillräckligt, dock är min 10700K lite seg ibland nu.

Något ni märker att jag missar?

Tack!