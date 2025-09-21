När det kommer till de olika grafikkortstillverkarnas respektive uppskalningsmjukvaror har Nvidias DLSS länge legat i framkant funktionsmässigt. Dock minskar avståndet, då både Intel och AMD med Xess respektive FSR ,bit för bit bygger ut sina egna lösningar.

Med den senaste uppdateringen av Intels Arc-drivrutiner har en Redditanvändare med skarpa ögon hittat referenser som pekar mot att Intels egen Multi Frame Generation kan vara i antågande.

Huruvida detta är något som kan vara ett dragplåster med det omryktade Battlemage B770 är i dagsläget oklart. Oaktat när eller om det dyker upp blir det spännande att se huruvida Intels lösning kommer att bli en varumärkesagnostisk lösning, eller om det kommer att kräva företagets egen hårdvara.

